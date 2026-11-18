(TBMM) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmasıyla ilgili yaklaşık 40 milyar liralık gönüllü iadesinde isimlerin, TMSF bünyesinde bulunduğunu ve zaten bilindiğini belirterek, iade sürecinin sürdüğünü söyledi.

Gürlek, AK Parti Grup Toplantısı'na gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, "Dün açıklama yaptınız. 75 gönüllü iade olduğunu, bunun da 40 milyar TL civarında olduğunu söylediniz. İsimler açıklanacak mı acaba?" sorusu üzerine Gürlek, şunları söyledi:

"Gönüllülerin TMSF bünyesinde isimleri var. Onlar zaten biliniyor. Şu an ayrıca artan bir sayı da var. İade hesabına iade ediyor. Cezaevinden de başvuru var, diğerlerinden de başvuru var. Süreç şu an işliyor. Bütün kurumlar koordinasyon halinde."

Gürlek, Sözcü TV'ye yönelik operasyona ilişkin sorulara ise yanıt vermedi.