Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin\'de yeni bir kütüphane açılışına katıldı

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Kütüphanesiz hiçbir sosyal alan bırakmadan doğal ve kültürel varlığımızı korumaya, yaşatma devam edeceğiz." dedi.

Bakan Işıkhan, beraberinde Mardin Valisi Tuncay Akkoyun ile Mardin'in Midyat ilçesinde "Millet Bahçesi Halk Kütüphanesi"nin açılışına katıldı.

Açılışta konuşan Işıkhan, 27 bin metrekarelik bir alana inşa edilen Millet Bahçesi'nde kazandırdıkları kütüphane ile Mardin'in, Midyat'ın aklı, fikri, geleceği parlak gençlerinin zamanlarını okuyarak ve öğrenerek geçireceklerini söyledi.

Bundan sonra da Mardin Büyükşehir Belediyesi adayı Abdullah Erin, Midyat'ta Veysi Şahin ile Mardin ve Midyat'ı Türkiye'de ve dünyada örnek şehir haline getireceklerini kaydeden Işıkhan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kütüphanesiz hiçbir sosyal alan bırakmadan doğal ve kültürel varlığımızı korumaya, yaşatma devam edeceğiz. Ülkemizin en önemli bilim insanı, mühendis ve akademisyenlerinden birisi olan Prof. Dr. Talip Yaşar Alp'in ismini de bir salonunda yaşatacak kütüphanemizin, tıpkı hocamız gibi kıymetli bilim insanlarının yetişmesine vesile olmasını diliyorum. Çünkü biz Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ifadeleriyle ancak 'okuyan, düşünen, uygulayan ve neticelendiren' bir toplumun geleceğe ışık tutacağına ve istikbalimizi inşa edeceğine inanıyoruz. Geleceğin güçlü Türkiye'si ve Türkiye Yüzyılı, ilmin, irfanın gölgesinde, doğal ve kültürel mirasıyla barışık, sosyal hayatın bizzat içerisinde yetişmiş gençler ve çocuklarımızın eseri olacaktır. Midyat'ımızın doğal güzelliğine güzellik katacak Millet Bahçemizin yeni eseri kütüphanemizin, Mardinli hemşehrilerim başta olmak tüm ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum."

Bakan Işıkhan, 31 Mart'taki yerel seçimlerde destek beklediklerini sözlerine ekledi.

Vali Akkoyun da ilçeye yeni bir kütüphane kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin de kütüphanenin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Bakan Işıkhan ve davetliler, kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi.