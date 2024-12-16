Bakan Kacır'dan Togg Polemiğine Cevap - Son Dakika
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Bakan Kacır'dan Togg Polemiğine Cevap

Bakan Kacır\'dan Togg Polemiğine Cevap

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, CHP'li Veli Ağbaba'nın Togg ile bütçe görüşmelerine katılmaması yönündeki eleştirilerine yanıt verdi. Kacır, Togg'un Türkiye'nin gurur kaynağı olduğunu belirtti.

16.12.2024 15:48  Güncelleme: 15:51
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SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın kendisine yönelik, 'TBMM'deki bütçe görüşmelerine neden Togg ile gelmediniz' sorusuna ilişkin, "Yalanda ısrar etmesi enteresan olmuş. Kendisinin iddiası sonrasında Togg servisini aradım. 'Togg hazımsızlık yapar mı' diye sordum. 'Kullananda yapmaz' dediler. Ama kendisi kullanmadığı için onda ciddi anlamda bir 'hazımsızlık' olmuş diye anlıyorum" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Genel Merkezi'ndeki Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı öncesinde gazetecilere açıklamada bulundu. Kacır, Meclis'teki bütçe görüşmelerine ilişkin, "Bugün Hazine Maliye Bakanlığımız ve Ticaret Bakanlığımızın bütçe görüşmesi var. Bizimkisi çok uzun sürdü. Geçtiğimiz hafta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Sanayi Teknoloji Bakanlığı'nın bütçelerini aynı gün perşembe günü görüştük. Gece saat 03.00'te ancak çıkabildik Meclis'ten. Yaptığımız çalışmaları tafsilatlı şekilde milletimizle hem de Meclis'te paylaşmış olduk" dedi.

'ONLARIN DERDİ BAŞKA'

Ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Kacır, bir gazetecinin, 'CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 'Siz, Sanayi Bakanlığı bütçesi görüşmelerine neden Togg ile gelmediniz' iddiasında bulundu. Bu iddialara ne yanıt verirsiniz' sorusuna, şöyle yanıt verdi: "Yalanda ısrar etmesi enteresan olmuş. Kendisinin iddiası sonrasında Togg servisini aradım. 'Togg hazımsızlık yapar mı' diye sordum. 'Kullananda yapmaz' dediler. Ama kendisi kullanmadığı için onda ciddi anlamda bir 'hazımsızlık' olmuş diye anlıyorum. Bizim kullandığımız Togg'u başka bir marka araç zannediyor herhalde. Togg'u kullanmaktan gurur duyuyoruz, iftihar ediyoruz. Togg, bütün Türkiye'nin iftihar vesilesi. Kendisine de bizi örnek almasını tavsiye ederim, Togg kullanmasını tavsiye ederim. Bir gelişme var bence kendileri açısından. Togg kullanmayı bir 'yerlilik' ve 'millilik' ölçütü olarak ifade ediyor. O vakit bu görüşünde samimiyse demek ki artık İtalya'da üretildiğini zannetmiyorlar. Türkiye'de üretildiğini onlar da öğrenmiş oldular. Kendileri de bizi örnek alsınlar, Togg kullansınlar. Ama tabii onların derdi başka. Onlar bu vesileyle yine bir milli projeyi daha polemik konusu yapmaya çalışıyorlar, yıpratmaya çalışıyorlar. Buna ne biz izin veririz ne milletimiz izin verir. Togg, 86 milyonun ortak gurur kaynağıdır. Biz de Togg'u büyük bir gururla, iftiharla kullanmaya devam edeceğiz."

Kaynak: DHA

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