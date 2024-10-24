Bakan Kacır, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında yaralananları ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika
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Bakan Kacır, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında yaralananları ziyaret etti Açıklaması

Bakan Kacır, TUSAŞ\'a yönelik terör saldırısında yaralananları ziyaret etti Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Allah'ın izniyle biz, milli savunma sanayimiz için, tam bağımsız Türkiye için tüm savunma sanayi müesseselerimizle birlikte 3 bin 500'e yakın firmamızla, 90 binden fazla çalışan dava arkadaşımızla birlikte yolumuza devam edeceğiz.

24.10.2024 19:17
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Allah'ın izniyle biz, milli savunma sanayimiz için, tam bağımsız Türkiye için tüm savunma sanayi müesseselerimizle birlikte 3 bin 500'e yakın firmamızla, 90 binden fazla çalışan dava arkadaşımızla birlikte yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Bakan Kacır, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bilkent Şehir Hastanesi'nde TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında yaralananları ziyaretleri sonrası açıklamalarda bulundu.

Doktorlara, hemşirelere ve tüm sağlık ekiplerine şükran borçlu olduklarını dile getiren Bakan Kacır, yaralıların hızla iyileştiğini söyledi.

Şehitlere Allahtan rahmet, millete başsağlığı dileyen Kacır, "TUSAŞ yerleşkesinde çalışan kardeşlerimizle de bir araya geldik. Gördük ki bütün kardeşlerimizde bugüne kadar olduğundan çok daha yüksek bir azimle, gayretle, kararlılıkla çalışma iradesi var. Allah'ın izniyle biz, milli savunma sanayimiz için, tam bağımsız Türkiye için tüm savunma sanayi müesseselerimizle birlikte 3 bin 500'e yakın firmamızla, 90 binden fazla çalışan dava arkadaşımızla birlikte yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

"Saldırılarla herhangi bir yıldırma politikasına boyun eğmeyeceğiz"

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu da şehit ailelerine, TUSAŞ çalışanlarına ve tüm Türkiye'ye başsağlığı, yaralılara da şifa diledi.

Bu tür saldırılarla herhangi bir yıldırma politikasına boyun eğmeyeceklerinin altını çizen Demiroğlu, bunu sabah tüm çalışanlarla mesai yaparak gösterdiklerini ve göstermeye devam edeceklerini vurguladı.

Tam bağımsız Türkiye için vatan savunması için çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Demiroğlu, şöyle konuştu:

"Kahraman Türk askerleri gibi, onlar nasıl cephede savaşıyorlarsa biz de masalarımızın, tezgahlarımızın başında çalışmaya, kahraman ordumuzu desteklemeye devam edeceğiz. Bu yoldan dönmek gibi bir niyetimiz yok. Tekrar bütün milletimize bağsağlığı diliyorum. TUSAŞ'ın tamamı şu anda işlerinin başında, sadece olaydan direkt etkilenen arkadaşlarımız izinli. Sevkiyatlarımız, testlerimiz devam ediyor, edecek, biz durmayacağız. Bugün ne planladıysak, yarın ne planladıysak devam edeceğiz."

"Böylesine asil bir milletin ferdi olduğum için gurur duyuyorum"

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da millete başsağlığı diledi.

TUSAŞ tesislerindeki çalışanları da ziyaret ettiklerini belirten Bayraktar, şunları dile getirdi:

"Orada gördüğümüz manzara bizi çok etkiledi. Dün yaralanıp bugün aynı azimle, gayretle işe gelen teknik ekiplerle tanışma fırsatımız oldu. Yine burada benzer şekilde yaralı yatağında, gazi olmuş bir anlamda, güvenlik görevlilerimiz ve teknik personelin, azmini ve kararlılığını bir defa daha gördük. Bizler için hayatını Milli Teknoloji Hamlesi'ne ve milli savunma sanayisine vakfetmiş mühendisler için büyük ilham kaynağı oldular. Türk milletinin o asil ruhunun timsali olduklarını bir anlamda bizlere gösterdiler. Mücadelemizde kararlığımızı bir defa daha göstermiş oldular. Tam bağımsız ve müreffeh Türkiye yolunda, göklerimizde tam manasıyla hür oluncaya kadar neden çalışmamız gerektiğini bizlere bir defa daha anlatmış oldular."

Yaralılara acil şifa temennisinde bulunan Bayraktar, böylesine asil bir milletin ferdi olduğu için gurur duyduğunu söyledi.

Bayraktar, KIZILELMA'ya varıncaya kadar, Milli Teknoloji Hamlesi idealini gerçekleştirinceye kadar, son nefeslerine kadar mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakan Kacır, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında yaralananları ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika

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