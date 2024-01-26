 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bakan Koca: İlk 6'lı çapraz karaciğer nakli Malatya'da yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Koca: İlk 6'lı çapraz karaciğer nakli Malatya'da yapıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Malatya İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakil Enstitüsü'nde dünyanın ilk 6'lı çapraz karaciğer nakli ameliyatının gerçekleştirildiğini açıkladı. Çapraz nakil ameliyatları, kan ve doku uyuşmazlığı nedeniyle kendi vericilerinden organ alamayan hastalar arasında birinin vericisinden diğerinin alıcısına nakil yapılmasını sağlıyor. Bu gelişme, nakil bekleyen hastalar için umut oluşturuyor.

26.01.2024 - 15:58,  Güncelleme: 16:00
Abone Ol

Bakan Koca: İlk 6'lı çapraz karaciğer nakli Malatya'da yapıldı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Dünyanın ilk 6'lı çapraz karaciğer nakli ameliyatı Malatya İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakil Enstitüsü'nde yapıldı" dedi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, daha önce de ilk 4'lü ve 5'li çapraz karaciğer nakillerinin de bu merkezde gerçekleştirildiğini belirterek, "Çapraz nakil ameliyatları, hastaların vericileri olmasına rağmen kan ve doku uyuşmazlığı nedeniyle kendi vericilerinden organ alamamaları, aynı durumdaki hastalar arasında birinin vericisinden diğerinin alıcısına nakil yapılması anlamına geliyor. Bu nakillerin en ilerisi olan 6'lı çapraz karaciğer nakil ameliyatları, nakil bekleyen hastalar için ümidi artırıyor" dedi.

Koca, Malatya İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Sezai Yılmaz'ın, ameliyat sürecini anlattığı videoyu da paylaştı. Prof. Dr. Yılmaz, dünyada 2'li çapraz nakillerin birçok ülkede yapıldığını, ama bunun karaciğer nakil bekleyen hastalara çok büyük katkısı olmadığının ortaya konulduğunu, ancak çoklu çapraz karaciğer nakilleriyle başarı elde edildiğini belirtti. Prof. Dr. Yılmaz, şimdiye kadar 11 kez yapılan 3'lü çapraz nakillerinin 9'unun yanı sıra 4'lü ve 5'li çapraz karaciğer nakillerinin enstitülerinde yapıldığını söyleyerek, "Dün de ilk kez 6'lı çapraz karaciğer nakli gerçekleşti. Sabah 08.00'de başladı, akşam 20.00 gibi bitmişti ve sorunsuz olarak tamamlandı. Hastalarımızın durumu çok iyi. Ben ümit ediyorum bu model hem ülkemizde, hem de dünyada karaciğer nakli bekleyen hastalara ümit olacaktır. Bu ameliyatlar, 2'li çapraz nakiller dahil yurt dışında, örneğin Amerika'da, çok gelişmiş ülkelerde bile aynı gün gerçekleştirilmiyor. Ama Malatya'da, 2'li, 3'lü, 4'lü, 5'li, 6'lı çapraz nakiller rutin bir işlem gibi yapılıyor. Çapraz karaciğer naklinin merkezi Malatya Üniversitesi olacak diye düşünüyorum" dedi. (DHA)

Bakan Koca: İlk 6\'lı çapraz karaciğer nakli Malatya\'da yapıldı
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Fahrettin Koca, Sağlık Bakanı, Malatya, Malatya, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Koca: İlk 6'lı çapraz karaciğer nakli Malatya'da yapıldı - Son Dakika


17:21
MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
17:13
Netanyahu'dan Uluslararası Adalet Divanının 'soykırım' kararına tepki: İsrail, kendisini savunmaya devam edecek Netanyahu'dan Uluslararası Adalet Divanının "soykırım" kararına tepki: İsrail, kendisini savunmaya devam edecek
17:06
Dev maçın tarihi belli oldu! İşte Süper Lig'in 2 haftalık programı Dev maçın tarihi belli oldu! İşte Süper Lig'in 2 haftalık programı
17:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in soykırımla yargılanacak olmasına ilk yorum: Memnuniyetle karşılıyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in soykırımla yargılanacak olmasına ilk yorum: Memnuniyetle karşılıyorum
16:49
İmamoğlu'ndan İnce'ye: 1991'i bilmemek suç değil, 2019'u bilmek marifet İmamoğlu'ndan İnce'ye: 1991'i bilmemek suç değil, 2019'u bilmek marifet
16:05
Şampiyonluğa oynarken bir anda kümede kalma mücadelesi verecek! Fenerbahçe'de Crespo yolcu Şampiyonluğa oynarken bir anda kümede kalma mücadelesi verecek! Fenerbahçe'de Crespo yolcu
16:02
Genç kadın, beline kırmızı kuşak takılmasına karşı çıktı: Kurban mıyım ben? Genç kadın, beline kırmızı kuşak takılmasına karşı çıktı: Kurban mıyım ben?
15:58
Selin Ciğerci, kendisiyle dalga geçen sunucuyu programa bağlanarak canlı yayında azarladı Selin Ciğerci, kendisiyle dalga geçen sunucuyu programa bağlanarak canlı yayında azarladı

Son Dakika
17:21 MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
17:13 Netanyahu'dan Uluslararası Adalet Divanının "soykırım" kararına tepki: İsrail, kendisini savunmaya devam edecek
17:06 Dev maçın tarihi belli oldu! İşte Süper Lig'in 2 haftalık programı
17:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in soykırımla yargılanacak olmasına ilk yorum: Memnuniyetle karşılıyorum
16:49 İmamoğlu'ndan İnce'ye: 1991'i bilmemek suç değil, 2019'u bilmek marifet
16:05 Şampiyonluğa oynarken bir anda kümede kalma mücadelesi verecek! Fenerbahçe'de Crespo yolcu
16:02 Genç kadın, beline kırmızı kuşak takılmasına karşı çıktı: Kurban mıyım ben?
15:58 Selin Ciğerci, kendisiyle dalga geçen sunucuyu programa bağlanarak canlı yayında azarladı
15:57 Ankara merkezli 20 ilde çocuk istismarı içerikli paylaşımlara operasyon
15:26 İsrail'in Gazze'deki tarihi ve arkeolojik sit alanlarına bombardımanı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2024 17:54:13. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Koca: İlk 6'lı çapraz karaciğer nakli Malatya'da yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement