Bakan Kurum, EBRD Başkanı ile Deprem Projelerini Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bakan Kurum, EBRD Başkanı ile Deprem Projelerini Görüştü

Bakan Kurum, EBRD Başkanı Basso'ya deprem sonrası projeler ve çevresel altyapı yatırımlarını anlattı.

26.11.2024 20:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso ile görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Kurum, Basso'ya deprem bölgesinde devam eden Deprem Sonrası Yeniden İnşa Projesi hakkında bilgi verdi.

Bu yıl sonuna kadar 202 bin, 2025 yılı sonuna kadar da 453 bin ev ve iş yerinin teslim edileceği bilgisini paylaşan Kurum, deprem bölgesi için 520 milyon avroluk yatırımla çevresel altyapı projelerinin yürütüleceğini belirtti.

Görüşmede, Türkiye'nin 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma vizyonundaki kararlılığına dikkati çeken Kurum, bakanlık olarak bir yandan şehirleri geleceğe hazırlarken, diğer yandan çevreye ve doğaya hassasiyeti en üst seviyede tuttuklarını vurguladı.

Kurum, bu kapsamda binalarda enerji performansı iyileştirme politikaları çalışmalarına özen gösterdiklerini kaydetti.

Bakan Kurum, kabule ilişkin sosyal medya hesabından, şu bilgileri verdi:

"Toplantımızda deprem bölgemizde aralıksız devam eden çalışmalarımız ve Deprem Sonrası Yeniden İnşa Projesi kapsamında hayata geçireceğimiz 520 milyon avroluk 8 çevresel altyapı projesi ile ilgili istişarelerde bulunduk. Sayın Basso'ya 6 Şubat depremlerinden sonra gösterdiği dayanışma için teşekkür ediyor, 15 yılı aşan ortaklığımızın, güçlü iş birlikleri ile daha da gelişmesini temenni ediyorum."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Murat Kurum, Politika, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Deprem, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Kurum, EBRD Başkanı ile Deprem Projelerini Görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:42 Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Suç kılıç çatmak değil, kasıtlı organize disiplinsizliktir Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Suç kılıç çatmak değil, kasıtlı organize disiplinsizliktir
20:07 Yasa dışı bahis soruşturmasında adı geçen Serdar Ortaç’ın ev hapsi ve adli kontrol kararı kaldırıldı Yasa dışı bahis soruşturmasında adı geçen Serdar Ortaç'ın ev hapsi ve adli kontrol kararı kaldırıldı
19:09 Rusya bir kez daha ABD füzeleriyle vuruldu, Savunma Bakanlığı ’Yanıt verilecek’ dedi Rusya bir kez daha ABD füzeleriyle vuruldu, Savunma Bakanlığı 'Yanıt verilecek' dedi
17:52 Narin cinayetinde yeni görüntü Cansız bedenini saklamak 38 dakika sürmüş Narin cinayetinde yeni görüntü! Cansız bedenini saklamak 38 dakika sürmüş
16:13 Arnavutköy’de Kız Çocuğu Cinayetinde Şok Gelişme Arnavutköy'de Kız Çocuğu Cinayetinde Şok Gelişme
09:03 Çikolata yiyenler dikkat Bakanlık yeni sahtekarlar listesi yayımladı Çikolata yiyenler dikkat! Bakanlık yeni sahtekarlar listesi yayımladı
08:56 Şampiyonluk maçına dedesinin kafatasıyla geldi Şampiyonluk maçına dedesinin kafatasıyla geldi
08:29 Adı Fenerbahçe ile anılan Talisca hakkında bir bomba gelişme daha Adı Fenerbahçe ile anılan Talisca hakkında bir bomba gelişme daha
08:27 Kayapınar Belediye Başkanı Cengiz Dündar gözaltında Kayapınar Belediye Başkanı Cengiz Dündar gözaltında
08:18 Ankara’da FETÖ operasyonu 7’si aktif görevde 35 Emniyet mensubu için gözaltı kararı Ankara'da FETÖ operasyonu! 7'si aktif görevde 35 Emniyet mensubu için gözaltı kararı
08:17 Motorin, benzine fark attı Motorin, benzine fark attı
07:58 Eylül Lize Kandemir’in giydiği elbise olay oldu Eylül Lize Kandemir'in giydiği elbise olay oldu
07:57 Mauro Icardi’den inanılmaz rakam Mauro Icardi'den inanılmaz rakam
07:47 Ronaldo Asya Şampiyonlar Ligi’nde double yaptı, Al-Nassr rahat kazandı Ronaldo Asya Şampiyonlar Ligi'nde double yaptı, Al-Nassr rahat kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2024 21:08:14. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Kurum, EBRD Başkanı ile Deprem Projelerini Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.