Bakan Memişoğlu'ndan Bayram Mesajı - Son Dakika
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Bakan Memişoğlu'ndan Bayram Mesajı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ramazan Bayramı'nı tebrik etti ve esenlik diledi.

30.03.2025 07:16
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Bakan Memişoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Rabb'im bizleri bir Ramazan Bayramı'na daha kavuşturdu. Mübarek ramazan ayı gönüllerimize ferahlık, sofralarımıza esenlik getirdi. Her iftarda kardeşliğimizi pekiştirdi. Aziz milletimizin, gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı canı gönülden tebrik ediyorum. Gülmenin ötesine geçtiğimiz, başkalarının da yüzünü gülümsettiğimiz bir bayram temennisiyle."

Kaynak: AA

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