Bakan Şimşek\'ten Turizm Yatırım Forumunda Enflasyon Açıklamaları

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HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) tarafından Şişli'de düzenlenen 4'üncü Turizm Yatırım Forumu'na katıldı.Burada bir konuşma yapan Şimşek, "Bu sene 44-45 civarında bir rakamla kapatacağız gibi görünüyor. Evet hedefimizin bir miktar üzerinde çünkü hizmet enflasyonunda maalesef büyük katılık var, o katılığın kırılması biraz zaman alıyor.Öngördüğümüzden biraz daha fazla zaman alıyor. 2025'te enflasyon düşmeye devam edecek" diye konuştu.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) tarafından Şişli'de düzenlenen 4'üncü Turizm Yatırım Forumu'na katıldı.Burada bir konuşma yapan Şimşek ekonomi programının en önemli hedefinin enflasyonun kalıcı hale getirilmesi olduğunu belirtti. 2024'ü yüzde 44-45 oranında bir enflasyon oranıyla kapatacaklarına dair tahöinlerini de dile getiren Şimşek, "2025'te enflasyon düşmeye devam edecek" dedi. Programda Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı Oya Narin tarafından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e hediye takdim edildi.

'CARİ AÇIK BİR ENDİŞE KAYNAĞI OLMAKTAN ÇIKMIŞTIR'

Şimşek, Turizm Bakanı ile ortak toplantı gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, turizm yatırımcılarını desteklemek için yapılması gerekenleri konuştuklarını ve atılacak adımların önümüzdeki günlerde paylaşılacağını belirtti. Şimşek, "2025 yılında enflasyonda düşüş güçlü bir şekilde devam edecek onun sebeplerini anlatacağım. Geçen sene ortalarında cari açık önemli bir sorundu. Çünkü milli gelirin yaklaşık yüzde 5,5'i civarında bir cari açık gerçekten sürdürülmesi zor bir cari açıktı. Biz bu cari açığı milli gelire oran olarak yüzde 1'in altına düşürdük. Dolayısıyla şu anda cari açık bir endişe kaynağı olmaktan çıkmıştır. Bunda turizmin, hizmet ihracatının etkisi çok büyük. Mal ihracatında da az da olsa bir artış var; ama esas buradaki ilerleme buradaki gelişme ithalatın bir miktar düşmesinden kaynaklanıyor. Dolayısıyla bunu kalıcı hale getirmek için yapısal dönüşüm. Enerjide dönüşüm cari açığı kalıcı bir şekilde düşük tutacak. Cari açığın kalıcı bir şekilde düşük seviyelerde seyretmesi demek aslında lirada istikrar demek. Türkiye'nin makro finansal istikrarı demek" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'NİN NET REZERVİNİ YAKLAŞIK 105 MİLYAR DOLAR ARTIRDIK'

Rezerv konusundaki kaygıların ortadan kalktığına vurgu yapan Şimşek, "Rezerv konusunda geçen sene kaygılar vardı. O kaygıları da giderdik.Türkiye'nin net rezervini swap hariç, net rezervini yaklaşık 105 milyar dolar artırdık ve Türkiye'de rezerv yeterliliğini sağladık. Uluslararası tanıma göre Türkiye artık yeterli rezerve sahiptir. Dezenflasyon en büyük önceliğimiz. Yani enflasyonun tek haneye, kalıcı bir şekilde düşürülmesi şu anda programımızın en önemli hedefi. Bu sene 44-45 civarında bir rakamla kapatacağız gibi görünüyor. Evet hedefimizin bir miktar üzerinde çünkü hizmet enflasyonunda maalesef büyük katılık var, o katılığın kırılması biraz zaman alıyor.Öngördüğümüzden biraz daha fazla zaman alıyor. 2025'te enflasyon düşmeye devam edecek" diye konuştu.