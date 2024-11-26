Bakan Şimşek'ten Turizm Yatırım Forumunda Enflasyon Açıklamaları - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bakan Şimşek'ten Turizm Yatırım Forumunda Enflasyon Açıklamaları

Bakan Şimşek\'ten Turizm Yatırım Forumunda Enflasyon Açıklamaları

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği'nin düzenlediği forumda, 2024 yılı için enflasyon tahminlerini yüzde 44-45 olarak belirtti ve 2025'te düşüş olacağını vurguladı. Ayrıca cari açığın milli gelire oranının yüzde 1'in altına düştüğünü açıkladı.

26.11.2024 17:23  Güncelleme: 17:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) tarafından Şişli'de düzenlenen 4'üncü Turizm Yatırım Forumu'na katıldı.Burada bir konuşma yapan Şimşek, "Bu sene 44-45 civarında bir rakamla kapatacağız gibi görünüyor. Evet hedefimizin bir miktar üzerinde çünkü hizmet enflasyonunda maalesef büyük katılık var, o katılığın kırılması biraz zaman alıyor.Öngördüğümüzden biraz daha fazla zaman alıyor. 2025'te enflasyon düşmeye devam edecek" diye konuştu.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) tarafından Şişli'de düzenlenen 4'üncü Turizm Yatırım Forumu'na katıldı.Burada bir konuşma yapan Şimşek ekonomi programının en önemli hedefinin enflasyonun kalıcı hale getirilmesi olduğunu belirtti. 2024'ü yüzde 44-45 oranında bir enflasyon oranıyla kapatacaklarına dair tahöinlerini de dile getiren Şimşek, "2025'te enflasyon düşmeye devam edecek" dedi. Programda Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı Oya Narin tarafından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e hediye takdim edildi.

'CARİ AÇIK BİR ENDİŞE KAYNAĞI OLMAKTAN ÇIKMIŞTIR'

Şimşek, Turizm Bakanı ile ortak toplantı gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, turizm yatırımcılarını desteklemek için yapılması gerekenleri konuştuklarını ve atılacak adımların önümüzdeki günlerde paylaşılacağını belirtti. Şimşek, "2025 yılında enflasyonda düşüş güçlü bir şekilde devam edecek onun sebeplerini anlatacağım. Geçen sene ortalarında cari açık önemli bir sorundu. Çünkü milli gelirin yaklaşık yüzde 5,5'i civarında bir cari açık gerçekten sürdürülmesi zor bir cari açıktı. Biz bu cari açığı milli gelire oran olarak yüzde 1'in altına düşürdük. Dolayısıyla şu anda cari açık bir endişe kaynağı olmaktan çıkmıştır. Bunda turizmin, hizmet ihracatının etkisi çok büyük. Mal ihracatında da az da olsa bir artış var; ama esas buradaki ilerleme buradaki gelişme ithalatın bir miktar düşmesinden kaynaklanıyor. Dolayısıyla bunu kalıcı hale getirmek için yapısal dönüşüm. Enerjide dönüşüm cari açığı kalıcı bir şekilde düşük tutacak. Cari açığın kalıcı bir şekilde düşük seviyelerde seyretmesi demek aslında lirada istikrar demek. Türkiye'nin makro finansal istikrarı demek" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'NİN NET REZERVİNİ YAKLAŞIK 105 MİLYAR DOLAR ARTIRDIK'

Rezerv konusundaki kaygıların ortadan kalktığına vurgu yapan Şimşek, "Rezerv konusunda geçen sene kaygılar vardı. O kaygıları da giderdik.Türkiye'nin net rezervini swap hariç, net rezervini yaklaşık 105 milyar dolar artırdık ve Türkiye'de rezerv yeterliliğini sağladık. Uluslararası tanıma göre Türkiye artık yeterli rezerve sahiptir. Dezenflasyon en büyük önceliğimiz. Yani enflasyonun tek haneye, kalıcı bir şekilde düşürülmesi şu anda programımızın en önemli hedefi. Bu sene 44-45 civarında bir rakamla kapatacağız gibi görünüyor. Evet hedefimizin bir miktar üzerinde çünkü hizmet enflasyonunda maalesef büyük katılık var, o katılığın kırılması biraz zaman alıyor.Öngördüğümüzden biraz daha fazla zaman alıyor. 2025'te enflasyon düşmeye devam edecek" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği, Mehmet Şimşek, Politika, Ekonomi, Türkiye, Finans, Güncel, Maliye, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Şimşek'ten Turizm Yatırım Forumunda Enflasyon Açıklamaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:02 CHP lideri Özel’den çok konuşulacak Öcalan iddiası: Bir günde izin çıkaracak CHP lideri Özel'den çok konuşulacak Öcalan iddiası: Bir günde izin çıkaracak
16:47 Sıla bebek davasında iddianame hazır İşte cani anne için istenen ceza Sıla bebek davasında iddianame hazır! İşte cani anne için istenen ceza
16:29 Yenidoğan Çetesi davasında Başhekim Fetin Rüştü Yıldız, Fırat Sarı’ya para ödediklerini itiraf etti Yenidoğan Çetesi davasında Başhekim Fetin Rüştü Yıldız, Fırat Sarı'ya para ödediklerini itiraf etti
14:39 ’Ahmet Özer’ tartışması tansiyonu yükseltti, İmamoğlu çileden çıktı 'Ahmet Özer' tartışması tansiyonu yükseltti, İmamoğlu çileden çıktı
13:25 Bahçeli’nin çağrısı sonrası DEM Parti Öcalan’la görüşmek için yazılı başvuru yaptı Bahçeli'nin çağrısı sonrası DEM Parti Öcalan'la görüşmek için yazılı başvuru yaptı
01:48 New York Times: ABD, Ukrayna’ya nükleer silah verebilir New York Times: ABD, Ukrayna'ya nükleer silah verebilir
01:17 Cumhurbaşkanlığından rehberlik, teftiş ve denetim faaliyetlerine ilişkin genelge Cumhurbaşkanlığından rehberlik, teftiş ve denetim faaliyetlerine ilişkin genelge
00:59 Almanya tarafını belli etti: Savaş artık uluslararası, Putin bizi de tehdit ediyor Almanya tarafını belli etti: Savaş artık uluslararası, Putin bizi de tehdit ediyor
00:12 NATO Askeri Komitesi Başkanı: Savaş senaryosuna hazırlıklı olun NATO Askeri Komitesi Başkanı: Savaş senaryosuna hazırlıklı olun
23:25 Ümit Özdağ ve Muharrem İnce Arasında ’İnönü’ Tartışması Alevlendi Ümit Özdağ ve Muharrem İnce Arasında 'İnönü' Tartışması Alevlendi
23:23 Semih Güler, Trabzonspor maçından sonra isyan etti: Böyle bir gün olmamalı Semih Güler, Trabzonspor maçından sonra isyan etti: Böyle bir gün olmamalı
23:17 Kreş tartışmasında CHP’li Başarır ağzını fena bozdu Kreş tartışmasında CHP'li Başarır ağzını fena bozdu
23:04 Bomba iddia: Galatasaray, Mohamed Salah ile ilgileniyor Bomba iddia: Galatasaray, Mohamed Salah ile ilgileniyor
23:04 Gaziosmanpaşa’da Markete Kilitlenen Hırsızlar, Yangın Tüpüyle Camı Kırarak Kaçmaya Çalıştı Gaziosmanpaşa'da Markete Kilitlenen Hırsızlar, Yangın Tüpüyle Camı Kırarak Kaçmaya Çalıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2024 18:15:36. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Şimşek'ten Turizm Yatırım Forumunda Enflasyon Açıklamaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.