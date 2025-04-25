Bakan Tekin, Türkmenistan'da Uluslararası Matematik Olimpiyat Yarışması'nın ödül törenine katıldı Açıklaması - Son Dakika
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Bakan Tekin, Türkmenistan'da Uluslararası Matematik Olimpiyat Yarışması'nın ödül törenine katıldı Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Türkiye Cumhuriyeti ve Türkmenistan halkının arasındaki kardeşlik hukuku, bizim sürekli bir arada bulunmamızı gerektiren çok köklü ve değerli bir hukuktur.

25.04.2025 22:49
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Türkiye Cumhuriyeti ve Türkmenistan halkının arasındaki kardeşlik hukuku, bizim sürekli bir arada bulunmamızı gerektiren çok köklü ve değerli bir hukuktur." ifadesini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Tekin, Türkmenistan'da düzenlenen 2. Uluslararası Matematik Olimpiyat Yarışması'nın ödül törenine katıldı.

15 ülkeden 231 lise öğrencisinin katıldığı yarışmada, Türkiye'yi 2 öğrenci temsil etti. Yarışmada İstanbul Üsküdar Validebağ Fen Lisesinden Sedat Hamza Yakışık, bronz madalya aldı.

Açıklamaya göre, Tekin burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkmenistan'ın eski Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov ve Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov arasındaki samimi dostluk ve hukuka işaret ederek, "Türkiye ve Türkmenistan halkının arasındaki kardeşlik hukuku, bizim sürekli bir arada bulunmamızı gerektiren çok köklü ve değerli bir hukuktur." değerlendirmesinde bulundu.

Bu nedenle Türkmenistan'da bulunmaktan ayrıca mutluluk duyduğunu belirten Bakan Tekin, şunları ifade etti:

"Türkiye, Türkmenistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ve Aşkabat'ta ilk büyükelçilik açan ülke, hepinizin bildiği gibi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hem resmi hükümetinin hem de sivil halkının Türkmenistan'a bakışı açısından, Türkmenistan'ın bağımsızlığını ve tarafsızlığını tanıyan, geliştirmek isteyen ve güçlü bir Türkmenistan'ın varlığı için sürekli destek olmak isteyen bir ülke olarak biz kendimizi görüyoruz. Hem iki ülkenin devlet başkanı hem de halkları birbirlerini böyle kardeşlik hukukuyla tanımladıklarına göre biz eğitim bakanlıklarına düşen şey de bu kardeşlik hukukunu devam ettirecek, gelecek kuşaklara aksettirecek çalışmaları birlikte yapmaktır."

"Kararlılığımızı bir kez daha ortaya koyduk"

Tekin, Türkmenistan Eğitim Bakanı Gurbangeldiyev Jumamyrat Shamyradovich ile iki gün boyunca yaptıkları görüşmelerde ilişkileri daha iyi noktaya getirebilmek için neler yapılması gerektiğini istişare ettiklerini bildirdi.

Görüştükleri herkesin tıpkı Türkiye'deki yöneticileri gibi, Türkiye ile Türkmenistan arasındaki ilişkilerin gelişmesi için çaba sarf etmeye çok istekli ve çok arzulu olduğunu belirten Tekin, "Biz de iki ülkenin eğitim bakanlıkları olarak bu konudaki kararlılığımızı bir kez daha ortaya koyduk. Yarından tezi yok bir an önce hızlıca çalışmaya başlamaya karar verdik." ifadesini kullandı.

Bakan Tekin, şunları kaydetti:

"Hem iki bakan olarak aramızda hem de öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve okullarımız arasında karşılıklı etkileşimi, iletişimi güçlendirecek bir dizi faaliyeti hayata geçirmeye karar verdik. Bu kapsamda bugün İkinci Matematik Olimpiyatlarının ödül törenine katıldım. Sayın Bakanımızla konuştuk. Mayıs ayının sonunda Türkiye'de meslek ve teknik eğitim liselerinin her yıl düzenledikleri robotik kodlama olimpiyatları oyunları var. Aynı zamanda yine meslek liselerinin bünyesinde gastronomi festivali var. Ben her ikisine de Türkmenistan'dan gençlerimizi davet ettim. Eğitim Bakanı Gurbangeldiyev Jumamyrat Shamyradovich kardeşimiz de ekim ayında Türkmenistan'da bir fuar ve konferans programı tertip ettiklerini söylemişti, ona davet etti. İnşallah ekim ayı sonu itibarıyla o programa da iştirak edeceğiz. İki ülkenin cumhurbaşkanları, iki ülkenin bakanları bu konuda istekli. İki ülkenin halkları, toplumları bu konuda istekli olduğuna göre bize düşen, bu işleri kolaylaştırmak. İnşallah, bu konuda yeni faaliyetleri, yeni etkileşim mekanizmalarını hayata geçireceğiz."

Türkiye ile Türkmenistan'ın iki kardeş ülke olarak eğitim alanındaki birikimlerini karşılıklı paylaştıklarında çok daha güçlü olunacağına inandığını belirten Tekin, dünyanın çok farklı bir noktaya doğru evrildiğini ifade etti.

Tekin, "Vahşi bir rekabetin yoğunlaşacağı bir dünya bizi bekliyor. Bağımsızlığı ve tarafsızlığıyla güçlü bir Türkmenistan, Türkiye'nin her daim arzu ettiği ve istediği bir durum. 15 farklı ülkeden bu olimpiyatlara katılan 230'un üzerindeki öğrenci kardeşimizi tebrik ediyor, olimpiyatlarda derece alan gençlerimizi ayrıca kutluyorum. Bütün öğrencilerimize Türkiye'nin kapılarının ardına kadar açık olduğunu tekrar ifade ediyorum." dedi.

Bakan Tekin, temasları kapsamında Türkmenistan Ulusal Halı Müzesi, Devlet Müzesi ile Ertuğrul Gazi Mescidi ile Külliyesini ve Aşkabat 75'inci Anaokulunu ziyaret etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakan Tekin, Türkmenistan'da Uluslararası Matematik Olimpiyat Yarışması'nın ödül törenine katıldı Açıklaması - Son Dakika

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