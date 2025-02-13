Bakan Uraloğlu: DAB+ teknolojisiyle İstanbul\'a 448 yeni radyo frekansı sağlayabileceğiz

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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çamlıca Kulesi 'nde 'Digital Audio Broadcast Plus' Dijital Radyo Yayıncılığı Lansmanına katıldı. Burada konuşan Uraloğlu, " İstanbul 'da boş FM Frekansı bulunmamaktadır. Ama artık DAB+ yayınlarına başlamamızla bu durumu ortadan kaldırdığımızı söyleyebilirim. Bu yeni teknoloji sayesinde gelen taleplere göre 448 yeni frekans sağlayabileceğiz. Şimdiden kamu ve özel olmak üzere 12 radyo kanalımız bu yeni teknoloji ile hizmete başlıyor" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu, Çamlıca Kulesi'nde "Digital Audio Broadcast Plus" Dijital radyo yayıncılığı lansmanına katıldı. Törene Uraloğlu'nun yanı sıra PTT A.Ş Genel Müdür Dr. Hakan Gülten, Gezegen Radyo Mehmet Akpay, Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM) Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Şerbetçioğlu ve radyo temsilcileri katıldı.

'BU ŞARKI BURADA BİTMEZ'

Programda konuşan Uraloğlu, "Cumhurbaşkanımızın 1999 yılında haksız bir şekilde hapse girdiği dönemde televizyonlar belli medya gruplarının kontrolünde olduğu için Gezegen Mehmet bu haksızlığa karşı radyonun gücünü kullanarak Cumhurbaşkanımıza destek amacıyla yaklaşık 1 milyon kişiyi Kazlıçeşme Meydanı'nda bir araya getirdi. Aslında o konser bir nevi Cumhurbaşkanımıza veda konseriydi, uğurlama konseriydi. Rahmetli İbrahim Erkal, Ferdi Tayfur, Ahmet Kaya kimler kimler yoktu ki o konserde. Milyonlar Cumhurbaşkanımızı cezaevine yolcu etti. Dönemin gazeteleri 'Artık Muhtar Bile Olmaz' diye başlıklar atarken, o radyosundan 'Muhtar olamayabilir ama o gönüllerin başkanı' diyerek bu sloganı milyonlara ulaştırdı ve milyonların diline doladı. Cezaevine girmeden bir gece önce o dönem radyodaki 'Dua Gecesi' programına Cumhurbaşkanımızı telefonda konuk aldı. Cumhurbaşkanımızın cezaevine girmeden önce kendi sesiyle bir plak şirketinde doldurduğu ancak yayınlamadığı 'Bu şarkı burada bitmez' adlı şiir albümünden 'Zindandan Mehmet'e Mektup' adlı şiiri dinletilerek bu albümün yayınlanması hususunda Cumhurbaşkanımızı ikna etti. İşte tüm bunlardan radyonun ne kadar güçlü ve etkili bir medya mecrası olduğunu çok iyi bir delilidir" dedi.

'DAB+'IN EN ÖNEMLİ AVANTAJI ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SUNMASI'

Ülkemizde ilk kez Dijital Ses Yayını Plus (DAB+) teknolojisine geçiş yaparak Dijital Yeni Nesil Radyo yayıncılığıyla yeni bir dönemin başladığını ifade eden Uraloğlu, " DAB+'ın en önemli avantajlarından biri de analog sistemlere göre enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik sunması. 16 yayını tek bir frekans ve tek bir vericiyle iletebiliyor ve toplam enerji tüketimi sadece 12,2 kilovat. Analog FM vericiler ise her yayın için ayrı bir frekans ve verici kullanır. 16 yayın için toplam enerji tüketimi yaklaşık 128 kilovattır. Bu durum, yüzde 90 oranında enerji tasarrufu sağlarken, karbon emisyonlarını da önemli ölçüde azaltarak çevre dostu bir yayıncılık imkanı sunmaktadır. Yani, dinleyiciler, zengin içerik alternatifleri ve daha net ses kalitesi ile keyifli bir dinleme deneyimi yaşarken, yayıncılar da kaynaklarını daha verimli kullanılması imkanına kavuşmuş oluyor. Bugün biz de DAB+ yayınlarımızı başlatarak Türkiye'nin yayıncılık ve iletişim tarihinde yeni bir dönüm noktasına hep beraber şahitlik ediyoruz. Bu kadar büyük bir adımı deniz seviyesinden 587 metre yüksekliği ile Avrupa'nın en yüksek kulesi olan ve 100 FM radyo yayınını tek bir noktadan yapabilen Çamlıca Kulesi'nde atıyor olmamız da tesadüf değildir. 2018 yılında hizmete açtığımız Çamlıca Kulesi sayesinde dünyada ilk defa bir haberleşme kulesinden aynı anda 100 adet FM radyo yayını yapabilme kapasitesiyle ülkemiz yayıncılık alanında dünya çapında bir ilke imza atmıştı. Şimdi DAB+ teknolojisi ile Radyo Yayıncılığımıza yeni bir soluk getiren, sadece bugünü değil, geleceği de şekillendirecek bir yeniliği daha Çamlıca Kulemizde hayata geçirerek hep birlikte, bu heyecan verici değişimin bir parçası olmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

'RADYODAN KRİSTAL NETLİĞİNDE BİR SES DENEYİMİ YAŞAYACAĞIZ'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Şu an itibarıyla İstanbul'da boş FM Frekansı bulunmamaktadır. Ama artık DAB+ yayınlarına başlamamızla bu durumu ortadan kaldırdığımızı söyleyebilirim. Bu yeni teknoloji sayesinde gelen taleplere göre 448 yeni frekans sağlayabileceğiz. Şimdiden kamu ve özel olmak üzere 12 radyo kanalımız bu yeni teknoloji ile hizmete başlıyor. Özellikle bugünkü tanıtım törenimizden sonra sunduğu hizmet kalitesi ve enerji tasarrufu avantajı sayesinde bu teknolojiden faydalanmak isteyen radyo kanallarımızın sayısının katlanarak artacağına inanıyorum. Radyodan kristal netliğinde bir ses deneyimi yaşayacağız. Çamlıca tepelerinde dağınık halde bulunan 33 adet demir yığınını ortadan kaldırarak; doğaya entegre olan modern estetik tasarımıyla İstanbul'a yakışan bir simge yapı oldu. 369 metre uzunluğu ve 587 metre deniz seviyesinden yüksekliği ile Avrupa'nın en yüksek kulesi olma unvanına sahip olarak toplamda 49 kat ile İstanbul'un siluetine modern bir dokunuş yaptı. 39'uncu ve 40'ıncı katlardaki seyir teraslarından tarihi yarımada, Boğaz Köprüleri, Çamlıca Camisi, Adalar'ın da aralarında bulunduğu İstanbul'un muazzam manzarasını seyretme imkanı sunuyor. ve bugün, Çamlıca Kulemiz yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline gelerek, şehre gelen herkesin mutlaka ziyaret etmek istediği bir cazibe merkezi oldu. Her geçen gün artan bir ziyaretçi akınına uğruyor ve açıldığı günden bu yana yaklaşık 2.2 milyon kişi ziyaret etti. Ayrıca Çamlıca Kulesi'nin çoğu kişinin bilmediği çok önemli bir katkısı daha bahsetmek istiyorum. Kaldırılan 33 antenin yaydığı elektromanyetik alan değerini Avrupa standardının bile üçte birine indirerek bölge sakinlerine daha sağlıklı bir yaşam imkanı sunduk. Çamlıca Kulesi sayesinde bölgede ölçülen elektromanyetik alan değerinin 39 Volt/metre seviyesinden Avrupa Birliği için kabul edilebilir eşik değer olan 6 Volt/metre seviyesinden de aşağı çekerek 2 buçuk Volt/metre ye indirdik. Yani yaklaşık 15 kat iyileşme sağladık" dedi.

Konuşmalarının ardından DUB+ yayınını başlatmak için butona bastı. Hediye takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çekildi. Ardından Çamlıca Kulesi'nde 38'inci kata çıkarak Kontrol Merkezi'ni ziyaret etti.