Bakan Yumaklı'dan Duyarlılık Çağrısı - Son Dakika
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Bakan Yumaklı'dan Duyarlılık Çağrısı

Bakan Yumaklı\'dan Duyarlılık Çağrısı
01.07.2025 12:44
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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, orman yangınlarına karşı toplumsal duyarlılık istedi ve önlemler aldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarıyla ilgili toplumsal duyarlılık çağrısında bulunarak, "Her an ellerimiz tetikte, gözlerimiz ekranlarda insansız hava araçlarının tespit ettiği yerlere arkadaşlarımız koşturmaya devam ediyor. Bu bizim işimiz, yapacağız ancak yangını çıkaranın hiç mi suçu yok. Bu konuda toplumsal bir duyarlılık istirham ediyorum." dedi.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'nde, çeşitli illerde devam eden orman yangınlarına ilişkin açıklama yapan Bakan Yumaklı, Türkiye genelinde cuma gününden bu yana ciddi 342 yangın çıktığını söyledi.

Bakan Yumaklı, devam eden 6 yangın bulunduğunu ifade ederek, şu bilgileri verdi:

"Devam eden yangınlar Manisa Akhisar, Manisa Kula, Manisa Ahmetli, İzmir Seferihisar, İzmir Menderes, Hatay Antakya. İzmir Seferihisar ve Menderes yangınlarını oldukça kolayladık. Dünden çok çok daha iyi durumdayız. Arkadaşlarımız zaman zaman rüzgar değişimlerine tepki veren birtakım yerleri anında baskılayarak tekrar büyümesini engelliyorlar. Manisa'da Akhisar'la ilgili dünden çok çok daha iyiyiz. Kula'da yine çok çok daha iyiyiz. Her ikisinde de iyi haberler vereceğimizi umuyorum. Ahmetli biraz daha geniş bir alan ve çok hızlı ilerledi. Kanyonlar ve uçurumlar var. Ama arkadaşlarımız hem İzmir'de hem Manisa'da gece boyu çok ciddi müdahalelerle etkiyi büyük ölçüde düşürdüler. Akhisar'daki yangın bir vadinin içine sıkıştı. Ahmetli de yüzde 90 itibarıyla etrafı çevrildi."

Pilotların dün rüzgara rağmen risk alarak yangınlara müdahale ettiğini belirten Yumaklı, onlara teşekkür etti, hava araçlarının müdahalesinin sürdüğünü anlattı.

Yumaklı, Hatay Antakya'da kararsız ve çok sert esen rüzgar sebebiyle zaman zaman zor anlar yaşandığını dile getirerek, bölgeye giden takviye ekipler olduğunu ifade etti.

"Duyarsızlığı bir türlü aşamıyoruz"

Bakan Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadelenin yorulmayan bir düşmana karşı verildiğini söyleyerek, Orman Genel Müdürlüğünün geçen yıl ekim ayından bu yana Türkiye'deki bütün köylere arazözleriyle ulaştığını, hassasiyeti, yangın çıktığı zamanki problemi ve olacakları broşür ve eğitim toplantılarıyla paylaştığını anlattı.

Vurdumduymazlığı, duyarsızlığı bir türlü aşamadıklarını vurgulayan Yumaklı, "Türkiye'nin hangi noktasında, kimin 2 dakikalık bir hassasiyetini bir kenara bırakıp yapacağı bir işten günlerce uğraşmaya kadar gelen bir süreci anlatamıyoruz, anlatamadık. Elbette bizim gücümüz yerinde, ben arkadaşlarıma güveniyorum. Onlar bu konuda uzmanlıklarıyla tecrübeleriyle birikimleriyle ellerindeki makine ve ekipmanlarıyla yapmaları gereken şeyi en iyisiyle yapmaya devam edecek. Ancak olay bu kadar basit değil." diye konuştu.

Yumaklı, yarından itibaren yine rüzgarın özellikle Marmara, Ege ve Akdeniz'in büyük bir kısmında şiddetli olacağına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Çok ciddi ve sert rüzgarlar bizi bekliyor. Hava sıcaklığı çok ciddi bir şekilde yükselecek. Bütün bunlar varken sadece ve sadece birkaç saniyelik duyarsızlık, hassas olunmayan durum bunu Türkiye'nin herhangi bir yerinde bize getirebilir. Dolayısıyla bütün vatandaşlarımızdan tekrar istirham ediyorum. Lütfen ama lütfen dışarıda ateş yakmayın. Elinizdeki sigarayı yolun kenarına, otun içerisine atmayın. Yangınların yarısından fazlası aslında orman alanlarından çıkmıyor. Yani çöp, ot ne bileyim aklınıza ne geliyorsa. Özellikle önümüzdeki bir hafta, Ekim 2025'e kadar teyakkuz halindeyiz. Her an ellerimiz tetikte, gözlerimiz ekranlarda insansız hava araçlarının tespit ettiği yerlere arkadaşlarımız koşturmaya devam ediyor. Bu bizim işimiz, yapacağız ancak yangını çıkaranın hiç mi suçu yok. Bu konuda toplumsal bir duyarlılık istirham ediyorum. Bunu tek başımıza yapamayız, dünyada böyledir, bunu başarabilecek bir ülke de yok. Biz şu anda Cumhuriyet tarihinin en iyi hava, kara ve personel gücüne ulaşmış durumdayız. Ama bunların hiçbirisi sonsuz değil."

Yumaklı, vatandaşlardan açık alanlarda ateş yakmamalarını, ateş olabilecek herhangi bir şeye müsaade etmemelerini, böyle durumlarda en kısa iletişim yollarıyla kendilerini haberdar etmelerini istedi.

Bakan Yumaklı'ya basın açıklama sırasında İzmir Valisi Süleyman Elban da eşlik etti.

Kaynak: AA

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