Bakan Yumaklı: En Geniş Hava Filosuna Sahibiz - Son Dakika
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Bakan Yumaklı: En Geniş Hava Filosuna Sahibiz

16.06.2025 13:51
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Yumaklı, Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelede tarihin en geniş hava filosuna sahip olduğunu açıkladı.

Bakan Yumaklı: "Tarihimizin en geniş hava filosuna sahibiz"

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Tarihimizin en geniş hava filosuna sahibiz. 27 uçak, 105 helikopter ve 14 insansız hava aracıyla (İHA), ormanlarımızı sürekli izliyoruz ve kontrol ediyoruz" dedi.

Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadeledeki liderliğini pekiştirmek, bölgesel ve küresel iş birliklerinin güçlendirilmesi amacıyla 'Entegre Orman Yangını Yönetimi için Uluslararası İş Birliğinin Geliştirilmesi' Çalıştayı düzenlendi. Ankara'da bir otelde gerçekleşen ve 2 gün sürecek çalıştayın ilk gününe Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ile 15 ülkeden temsilciler katıldı.

"Orman yangınları sadece bir çevre sorunu değildir"

Orman yangınları yönetiminde uluslararası iş birliği konusunda Türkiye'nin mükemmeliyet merkezi olması gerekliliğinin öneminin vurgulandığı çalıştayda konuşan Bakan Yumaklı, "İklim krizinin etkilerini her geçen gün daha yakıcı bir şekilde hissettiğimiz bir dönemdeyiz. Hepimiz biliyoruz ki, orman yangınları sadece bir çevre sorunu değildir. Aynı zamanda sosyal, ekonomik, kültürel, ekolojik ve stratejik sonuçları olan, son derece önemli küresel bir tehdittir. Bu durum, ülkeler arası iş birliğini, bilgi ve tecrübe paylaşımının önemini de bizler için ön plana almış durumdadır" diye konuştu.

Türkiye'nin, tarihsel birikimi, güçlü kurumsal yapısı, dijitalleşme ve orman yangınlarıyla mücadeledeki teknolojik yatırımlarıyla bölgesel bir merkez ve küresel bir çözüm ortağı haline geldiğini aktaran Yumaklı, "Yapay zeka destekli karar destek sistemlerinden, insansız hava araçlarının orman yangınlarıyla mücadele için kullanılmasına ve farkındalık çalışmalarına ve bununla birlikte çok sayıda yenilikçi yaklaşımı devreye almış bulunmaktayız. 2021 yılında yaşadığımız büyük orman yangınları, bize sadece yanan alanların rehabilitasyonunun değil, iklim değişikliğine uyumlu, dirençli ve entegre bir ormancılık anlayışının ne kadar önemli olduğunu göstermiştir" ifadelerini kullandı.

"Gençlerimize yönelik Orman Okulları kuracağız"

Yumaklı, Dünya Bankasının iş birliğiyle hayata geçirilen 400 milyon dolarlık 'İklime Dirençli Ormancılık Projesi"nin, ormancılık tarihinin en kapsamlı ve stratejik projelerinden biri olduğunu aktararak şöyle konuştu:

"Bu proje kapsamında 14 ilde, 7 milyon hektarlık ormanlık sahada faaliyetler yürüteceğiz ve 7 milyon vatandaşımızın doğrudan veya dolaylı olarak bu projeden etkilenmesini sağlayacağız. Elverişli alanlarda milyonlarca fidan dikilecek, orman köylülerimize dönük 16 bin 500 haneyi kapsayan destek paketleri uygulanacaktır. Kadınlar için mikro kredi ve mikro girişimcilik destekleri sunularak, yerel ekonomiye katkıları sağlanacaktır. Genetik laboratuvarlar ve biyobankalar ile iklime dirençli ağaç türlerinin geliştirilmesi, ormanlarımızın geleceğe hazırlanmasını sağlayacaktır. Sayısal telsiz altyapısı ile afet anında 14 il arasında kesintisiz iletişim sağlanacaktır. Bunun önemini her afette yaşadığımız olayda görüyoruz. Ayrıca çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik Orman Okulları kurup ormancılık kültürünü gelecek kuşaklara aktaracağız."

Yangını önlemenin önemini anlatan Yumaklı, "Orman yangınları ile mücadelede başarının anahtarı yangını önleme faaliyetleridir. Hep söylediğimiz gibi orman yangınlarıyla mücadelede başarı yangınların söndürülmesi değil yangınların çıkmamasını sağlamaktan geçer. Bunun için güçlü bir altyapı gerekir güçlü bir organizasyon becerisi gerekir. Teknik, teknolojik ve bilimsel tecrübeler ışığında, kara ve hava gücü ile teknolojinin getirdiği imkanların bir araya getirilmesi ve kullanılmasıyla da yangın esnasındaki başarılı sonuçları almış olursunuz. Son 23 yıldaki bu gelişim bu ivme bize yangına müdahale konusunda süreyi 40 dakikadan 11 dakikaya inme başarısını sağlamıştır" değerlendirmesinde bulundu.

"Tarihimizin en geniş hava filosuna sahibiz"

Yangına ilk müdahalenin önemine değinen Bakan Yumaklı, "Bu nedenle hava araçlarımız, sadece yangın söndürmede değil; erken tespit müdahale, keşif, koordinasyon ve yönlendirme açısından hayati rol oynamaktadır. 2021 yılındaki yangın ülkemize çok şey öğretti. Hava ve kara gücümüzün modernizasyonu konusu ve bu gücü artırma çalışmalarına hızlı bir şekilde başladık ve bugün itibariyle tarihimizin en geniş hava filosuna sahibiz. 27 uçak, 105 helikopter ve 14 İHA, ormanlarımızı sürekli izliyoruz ve kontrol ediyoruz. Bu araçlar sadece açık su kaynaklarından su almıyorlar aynı zamanda ülke genelinde inşa ettiğimiz 4 bin 796 yangın havuzu ve göleti aracılığıyla da hızlıca su alarak ormanı yangınına müdahale edebiliyorlar" açıklamasında bulundu.

Yumaklı, çalıştay kapsamında ülke temsilcileriyle karşılıklı tecrübeleri paylaşacaklarını belirterek şunları kaydetti:

"Bugün de bu çalıştay vesilesiyle ülkemize gelen 15 ülke temsilcisiyle birlikte bu tecrübeleri karşılıklı olarak paylaşmış olacağız. Çalıştayın temelini 5R yaklaşımı oluşturuyor. inceleme, hazırlık, risk azaltma, müdahale ve iyileştirme. Bizlere sadece yangına müdahaleyi değil, aynı zamanda riskleri öngörmeyi, azaltmayı ve ekosistemleri iyileştirmeyi de öğretecek olan bir yaklaşım. Yalnızca kendi sınırlarımız içinde değil, Avrupa, Orta Asya ve Akdeniz havzası başta olmak üzere farklı coğrafyalarda bilgi ve deneyim paylaşımı, teknik iş birliği ve ortak kapasite geliştirme süreçlerine aktif katkı sunduğumuzu bu vesileyle belirtmek istiyorum."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Bakan Yumaklı: En Geniş Hava Filosuna Sahibiz - Son Dakika

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