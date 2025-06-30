Bakan Yumaklı, İzmir'de orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı Açıklaması - Son Dakika
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Bakan Yumaklı, İzmir'de orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı Açıklaması

Bakan Yumaklı, İzmir\'de orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı Açıklaması
30.06.2025 12:33
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'in Seferihisar ve Menderes ilçelerindeki orman yangınlarına ilişkin, "Yangının enerjisi düşürüldü ama arkadaşlarımız rüzgarın şiddetli olduğu zirvedeki 3 noktaya yoğunlaşmış durumda.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'in Seferihisar ve Menderes ilçelerindeki orman yangınlarına ilişkin, "Yangının enerjisi düşürüldü ama arkadaşlarımız rüzgarın şiddetli olduğu zirvedeki 3 noktaya yoğunlaşmış durumda. Eğer hızlıca başarabilirsek yangınla alakalı artık korkulacak bir şeyin olmadığını söyleyebilirim." dedi.

Bakan Yumaklı, İzmir'de Menderes ile Seferihisar ilçeleri arasında çıkan orman yangınının etkili olduğu alanlarda incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Orhanlı Mahallesi'nde gazetecilere değerlendirmede bulunan Yumaklı, Manisa'nın Akhisar ilçesi ile İzmir'in Seferihisar ve Menderes ilçelerindeki orman yangınlarının sürdüğünü belirtti.

Menderes'in Kuyucak Mahallesi ile Seferihisar'ın Doğanbey Mahallesi'ndeki yangınların birbirine yakın olduğunu hatırlatan Yumaklı, "Son 3 günde 263 yangına müdahale edildi. Bu yangınlardan Manisa'dakinin şu anda enerjisi oldukça düşürülmüş durumda. Arkadaşlar tamamen kontrol altına almak için çok yoğun bir çaba sarf ediyorlar. Kara ekiplerimiz etrafını çevirmiş durumda. 3 uçak ve 5 helikopterle soğutma çalışmalarına ve parlama yapan yerlere müdahale ediyorlar. Bölgede rüzgar şiddetini azalttı ama zaman zaman kararsız rüzgarların esmesiyle genişleme eğilimi var. Şu an için herhangi bir sorun görünmüyor. İnşallah gün içerisinde çok beklemediğimiz şiddetli bir rüzgar olmadığı taktirde orayla ilgili akşam üzerine doğru daha güzel haberler verebileceğiz." diye konuştu.

İbrahim Yumaklı, İzmir'in Seferihisar ve Menderes ilçelerinde dün 120 kilometreye kadar çıkan rüzgar hızının gece boyu 65 kilometreye ulaştığını belirtti.

"Yangınlardan etkilenen 21 kişi ayakta tedavi edildikten sonra evlerine döndü"

Şiddetli rüzgarın müdahaleyi kısmen zorlaştırdığını, takviye ekiplerle konuşlandırmaların yapıldığını vurgulayan Yumaklı, şöyle devam etti:

"Günün ağarmasıyla hava araçları da çalışmaya başladı. 4 uçak, 14 helikopter, 106 arazöz ve hem orman hem de diğer ekiplerdeki gönüllülerden oluşan 1000'in üzerinde arkadaşımızla müdahaleye devam ediyoruz. Yangının enerjisi düşürüldü ama arkadaşlarımız rüzgarın şiddetli olduğu zirvedeki 3 noktaya yoğunlaşmış durumda. Eğer hızlıca başarabilirsek yangınla alakalı artık korkulacak bir şeyin olmadığını söyleyebilirim. Meteorolojik veriler bize dünkü kadar olmasa bile rüzgar hızının 40-50 kilometre civarında olacağını ama 'darbeli' diye tabir edilen etkiyle 70-80 kilometreleri bulacağını gösteriyor. Şu ana kadar 4 köy ve 2 mahallenin tedbir amacıyla boşaltıldığını söylemiştim. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerimiz, yangının kontrol altına alındığı bilgisinden sonra sahaya çıkarak hasar tespit çalışmalarını yapacaklar. Şu ana kadar yangınlardan etkilenen 21 kişi ayakta tedavi edildikten sonra evlerine döndü."

Yangınlardan ormanlık alanlarda yaşayan pek çok canlının da etkilendiğini vurgulayan Yumaklı, "Burada kuşlar, böcekler ve diğer hayvanlar var. Maalesef şu anda 12 kilometrelik bir hattan, yer yer 5 kilometrelik bir genişlikten bahsediyoruz. Burada etkilenen canlılar da var." ifadelerini kullandı.

"Yangınların büyük bir kısmı orman dışı alanlardan başlıyor"

Vatandaşlara çağrıda bulunan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Bilerek ya da bilmeyerek orman yangınına sebep olmanın suç ve çok ağır cezasının olduğunu, bununla ilgili herhangi bir toleransımızın olmayacağını tekrar ifade etmek istiyorum. Lütfen ormanda ateş yakmayın, sigara izmariti atmayın. Geçerken yolun kenarına attığınız bir sigara izmariti şu anda içinde bulunduğumuz ortamı çok hızlıca oluşturabiliyor. Anız yakmayın, bahçe atıklarını, çöpleri yakmayın. Yangınların büyük bir kısmı orman dışı alanlardan başlıyor ve ormanı etkisi altına alıyor. Küçük bir ihmalkarlık büyük felaketlere yol açabiliyor. Ormanlar sadece bugün için değil, geleceğimiz için de hayati önem taşıyor. Unutmayalım ormanlar bu ülkenin çocuklarının geleceğinin nefesidir."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yangınla ilgili mücadelede kendilerini arayıp bilgi aldığını aktaran Yumaklı, desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Bakan Yumaklı, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) başta olmak üzere yangınla mücadeleye destek veren tüm kurum ve kuruluşlara minnettar olduklarını sözlerine ekledi.

Yumaklı'ya, İzmir Valisi Süleyman Elban ile AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan da eşlik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakan Yumaklı, İzmir'de orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı Açıklaması - Son Dakika

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