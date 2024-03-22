Bakan Yumaklı Şanlıurfa'da iftar programına katıldı - Son Dakika
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Bakan Yumaklı Şanlıurfa'da iftar programına katıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Bakan Yumaklı, AK Parti'nin Ak belediyeciliği ile vaat ettiklerini gerçekleştiren bir parti olduğunu söyledi.

22.03.2024 22:08  Güncelleme: 22:11
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Bakan Yumaklı Şanlıurfa'da iftar programına katıldı

Bakan Yumaklı:

" AK Parti, Ak belediyeciliğiyle vaat edilenleri yapar"

ŞANLIURFA - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Bakan Yumaklı, AK Parti'nin Ak belediyeciliği ile vaat ettiklerini gerçekleştiren bir parti olduğunu söyledi.

Yumaklı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Karaköprü ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlenen iftar programına katıldı. Şanlıurfa'da bulunmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Yumaklı, tüm İslam aleminin ramazan bayramını şimdiden kutladı. Yumaklı açıklamasında, "Allah bizleri bayrama ve bayramlara ulaştırsın. 31 Mart seçimleri için şurada 8 gün kaldı. Bizler elbette en doğruyu memleket için, millet için, halk için, vatandaşın daha iyi, daha konforlu şartlarda yaşaması için, kimler ne vaatte bulunmuşsa ben de hepimiz de ona oy vereceğiz. Yalnız şu farkı hepimiz biliyoruz. AK Parti'nin AK belediyeciliğiyle, gerçek belediyeciliğiyle diğerlerinin arasında çok bariz ve kalınca bir çizgi vardır. O da birileri vaat eder, yapmaz. Birileri söyler, yapar. Dolayısıyla ben 31 Mart'ta yaptıklarını ve yapacaklarını söyleyen değerli Başkanım Zeynel Abidin Beyazgül'e ve bütün ilçe belediye başkanlarına başarılar diliyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum" dedi.

Programa, Vali Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri ile vatandaşlar katıldı.

Bakan Yumaklı, program sonrası çekilen hatıra fotoğraflarının ardından kentten ayrılmak üzere havalimanına doğru yola çıktı.

Kaynak: İHA

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Yumaklı Şanlıurfa'da iftar programına katıldı - Son Dakika

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