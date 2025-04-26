Bakıcı Bebek Şiddeti Kamerada

FATİH'TE BAKICININ BEBEĞE UYGULADIĞI ŞİDDET KAMERADA

Ahmet YEŞİLMEN/ İSTANBUL, FATİH'te Özbekistanlı bakıcı Maftuna İshmatova, kendi evinde baktığı bebeği darbetti. O anlar evdeki başka bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildil. Bakıcı gözaltına alındı.

Fatih'te geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, Özbekistan uyruklu Maftuna İshmatova, yine Özbekistanlı bir ailenin bebeğine bakmak için anlaştı. Yaklaşık 2 aydır kendi evinde bakıcılık yapan İshmatova, bebeğe şiddet uygulamaya başladı. Ağlayan bebeğe tokat ve tekme atan bakıcıyı yine evde olan başka bir kişi cep telefonu kamerasıyla kaydedip polise haber verdi. Eve gelen ekipler, Maftuna ishmatova'yı gözaltına aldı. Maftuna ishmatova emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

KENDİ ÇOCUKLARI ESİRGEME KURUMUNDA

Öte yandan evli olduğu öğrenilen Maftuna ishmatova'nın 2 kız çocuğu olduğu ve çocuklarının çocuk esirgeme kurumunda olduğu öğrenildi.