Bakırköy'de 25 Yıldır Beklenen İmar Planları Onaylandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bakırköy'de 25 Yıldır Beklenen İmar Planları Onaylandı

Bakırköy'deki 7 mahalleyi kapsayan imar planları, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nden oy birliği ile geçti. 25 yıllık bekleyiş sona erdi, kentsel dönüşüm süreci hızlandı.

13.03.2025 20:10  Güncelleme: 20:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: OKTAY YILDIRIM

(İSTANBUL) - Bakırköy'de 25 yıldır beklenen imar planları İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nden oy birliği ile geçti. Bakırköylülerinin yarısından fazlasının yaşadığı 7 mahalleyi kapsayan imar planları sayesinde, yıllardır evlerini yenilemeyi bekleyen yurttaşlar binalarında dönüşümü gerçekleştirilebilecek. Maliyeti önemli oranda düşürmesi beklenen plan notlarında çatı katları da bağımsız daire olarak yapılandırılabilecek. Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, "25 yıllık hasreti bir yıllık çalışmayla bitirdik" dedi.

İBB Meclisi mart ayı oturumlarının üçüncü birleşimi meclis 1.başkan vekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki başkanlık binasında gerçekleşti. Bugünkü gündem maddelerinden biride Bakırköy'ün kentsel dönüşümü için hazırlanan imar planları oldu. 1999 depreminin ardından Bakırköy'ün kentsel dönüşümü için hazırlanan imar planları 25 yıldır çeşitli gerekçelerle reddediliyordu. Bakırköy Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile yeniden hazırlanan planlar İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nden oy biriliği ile geçti.

İlk olarak 11 Temmuz 2024 tarihinde İBB Meclisinde onaylanan 1/5000 ölçekli Bakırköy Merkez Demiryolu Kuzeyi ve Güneyi Revizyon Nazım İmar Planının ardından, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hazırlanarak, Bakırköy Belediye Meclisi'nde geçti. İBB Meclis gündemine taşınan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı da bugün oy birliğiyle kabul edildi.

Kabul edilen planların Bakırköylülere hayırlı olması dileklerini ileten Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, "25 yıllık hasreti bir yıllık çalışmayla bitirdik. Meclisimizde onaylanan bu imar planları sayesinde, 220 bin kişinin yaşadığı Bakırköy'ü deprem dirençli bir ilçeye dönüştürme mücadelemizde artık çok daha güçlüyüz. Bu karar depremde riskli bölgelerden biri olan Bakırköyümüzün olası bir Marmara depremi öncesinde yenilenmesi açısından hayati derecede önem arz etmektedir. Bakırköylüler artık rahat bir nefes alacaktır. 1 yıl gibi kısa bir süreçte önce 1/5000'lik İmar Planlarımızı ardından bugün de 1/1000'lik İmar Planlarımızı onayladık ve bugün Bakırköylü komşularımıza kentsel dönüşümün müjdesini verdik. Bu süreçte emeği geçen, Bakırköy Belediyemiz çalışanlarına, Bakırköy Belediye Meclisimize, İBB İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığımıza, Bayındırlık ve İmar Komisyonumuza, siz değerli meclis üyelerimize ve sürecin başından bu yana büyük destek veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Deprem dirençli dönüşümün yolu açıldı"

Kabul edilen imar planları sayesinde Bakırköy'ün yarısından fazlasının yaşadığı, Osmaniye, Yenimahalle Kartaltepe, Zuhuratbaba, Cevizlik, Zeytinlik ve Sakızağacı mahallelerinde dönüşümün önündeki engeller ortadan kalkmış oldu. Plan notlarında kentsel dönüşüm maliyetini düşürecek önemli maddeler yer aldı. Ayrık nizam adalarda dönüşümü çıkmaza sokan parsel birleşimi ve minimum alan şartı sınırlaması kaldırılırken "Taban Oturumu" TAKS değeri 0.25 den çıkma yapılmamak şartıyla 0.40'a çıkarıldı. Böylece bodrum ve zemin katta büyüme sağlanarak, çıkmasız depreme daha dayanıklı yapı oluşturulmasının önü açıldı.

"Çatı katları bağımsız daire oluyor"

Onaylanan imar planları önemli bir değişikliğin de yolunu açtı. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı notlarında yer alan maddelere göre, yenilenecek binalarda çatı katı olarak nitelendirilen alanlar bağımsız daire olarak iskan edilebilecek. Binlerce yurttaşı sevindiren bu plan notunun onaylanması, kentsel dönüşümü kolaylaştıracak önemli bir karar olarak

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Bakırköy, İstanbul, Politika, Güncel, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakırköy'de 25 Yıldır Beklenen İmar Planları Onaylandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, Putin’in ateşkes açıklamasını yeterli bulmadı: Umut verici ama tam değil Trump, Putin'in ateşkes açıklamasını yeterli bulmadı: Umut verici ama tam değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırrı Süreyya Önder ile sohbet etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırrı Süreyya Önder ile sohbet etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’terör’ mesajı: Beklenen neticenin süratle alınacağı kanaatindeyim Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'terör' mesajı: Beklenen neticenin süratle alınacağı kanaatindeyim
Metroda Kavga: Tekme ve Küfür Metroda Kavga: Tekme ve Küfür
Osimhen’den Galatasaraylıları mest edecek itiraflar Osimhen'den Galatasaraylıları mest edecek itiraflar
Polis, intihara kalkışan genç kızı son anda kurtardı Polis, intihara kalkışan genç kızı son anda kurtardı
Putin’den ateşkes açıklaması: Tekliflere katılıyoruz Putin'den ateşkes açıklaması: Tekliflere katılıyoruz
Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever 51 yaşında hayatını kaybetti Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever 51 yaşında hayatını kaybetti
Hakan Çalhanoğlu’nun yanına bir Türk daha Hakan Çalhanoğlu'nun yanına bir Türk daha
Özel okulda deney sırasında patlama: 6 öğrenci yaralandı Özel okulda deney sırasında patlama: 6 öğrenci yaralandı
Şanlıurfa’da okula gitmeyen öğrencinin velisine para cezası uygulanacak Şanlıurfa'da okula gitmeyen öğrencinin velisine para cezası uygulanacak
Hastanede tedavi gören Kadir İnanır’ın son hali ortaya çıktı Hastanede tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması için hazırız Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması için hazırız
Fenerbahçe, Yusuf Akçiçek’in bonservisini belirledi Fenerbahçe, Yusuf Akçiçek'in bonservisini belirledi
Özgür Özel, kadına şiddet uygulayan Şişli Belediye Meclis Üyesi Yusuf Özcan’ın istifasını istedi Özgür Özel, kadına şiddet uygulayan Şişli Belediye Meclis Üyesi Yusuf Özcan'ın istifasını istedi

20:32 Trump, Putin’in ateşkes açıklamasını yeterli bulmadı: Umut verici ama tam değil Trump, Putin'in ateşkes açıklamasını yeterli bulmadı: Umut verici ama tam değil
20:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırrı Süreyya Önder ile sohbet etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırrı Süreyya Önder ile sohbet etti
20:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’terör’ mesajı: Beklenen neticenin süratle alınacağı kanaatindeyim Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'terör' mesajı: Beklenen neticenin süratle alınacağı kanaatindeyim
18:58 Putin’den ateşkes açıklaması: Tekliflere katılıyoruz Putin'den ateşkes açıklaması: Tekliflere katılıyoruz
18:53 Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever 51 yaşında hayatını kaybetti Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever 51 yaşında hayatını kaybetti
09:47 Akaryakıt fiyatlarına kontak kapattıracak zam Akaryakıt fiyatlarına kontak kapattıracak zam
09:32 Çığlık atmak, yere sopayla vurmak için 150 bin TL ödediler Çığlık atmak, yere sopayla vurmak için 150 bin TL ödediler
09:28 Metiner’in Atatürk ile Öcalan’ı aynı cümle içinde kullanması ortalığı karıştırdı Metiner'in Atatürk ile Öcalan'ı aynı cümle içinde kullanması ortalığı karıştırdı
09:17 Maçlar nefes kesti Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu Maçlar nefes kesti! Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
09:13 Unutulmaz dizi “Sihirli Annem“ film oluyor, eski kadro yeniden bir arada Unutulmaz dizi "Sihirli Annem" film oluyor, eski kadro yeniden bir arada
09:01 Yatırımcılar dikkat Altın fiyatları kritik eşikte Yatırımcılar dikkat! Altın fiyatları kritik eşikte
08:51 Yok böyle kavga Tarafları dakikalarca ayıramadılar Yok böyle kavga! Tarafları dakikalarca ayıramadılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2025 20:44:50. #7.11#
SON DAKİKA: Bakırköy'de 25 Yıldır Beklenen İmar Planları Onaylandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.