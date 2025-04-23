Bakırköy\'de Metruk Binada Çökme

Bakırköy'de 3 katlı metruk binada deprem nedeniyle kısmi çökme meydana geldi.

Yeşilköy Mahallesi Saadetli Sokak'ta yaklaşık 25 yıldır boş olduğu öğrenilen 3 katlı metruk binanın bir kısmı deprem nedeniyle çöktü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, zabıta ve Bakırköy Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri binanın çevresinde güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

Bir kısmı çöken ve kalan kısmında da çatlaklar oluşan binada ekiplerin incelemesi sürüyor.

Kısmen çöken binanın yanındaki apartmanın görevlisi Tayfun Bolatlı, yaklaşık 25 senedir metruk vaziyette bulunan binada oturan kimsenin olmadığını söyledi.

Deprem esnasında binanın dış cephesinde çökme olmasıyla ekiplere bilgi verdiklerini belirten Bolatlı, "Sesi duyduk, bir gürültüyle indi aşağıya. Başka cephelerinde de çatlaklar oluştu. Binadaki sakinlerin tedirginliği, korkusu var; 'Binamızın üzerine yatar, devrilir.' düşüncesi var. Biz tedirginlik yaşıyoruz. Ekiplerden burayla alakalı yapılması gereken şeyler neyse yapılmasını istiyoruz." şeklinde konuştu.