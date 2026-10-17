İstanbul'da LNG taşıyan TIR devrildi: Tanker şoförü yaralandı, bölgede güvenlik önlemi alındı - Son Dakika
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İstanbul'da LNG taşıyan TIR devrildi: Tanker şoförü yaralandı, bölgede güvenlik önlemi alındı

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İstanbul\'da LNG taşıyan TIR devrildi: Tanker şoförü yaralandı, bölgede güvenlik önlemi alındı
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Bakırköy'deki Yeni Havaalanı Caddesi'nde virajı alamayan LNG yüklü TIR yan yattı, tankerin şoförü yaralandı. İhbarın ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Tanker dolu olduğu için çevrede güvenlik önlemi alınırken ekiplerin çalışması devam ediyor.

BAKIRKÖY Yeni Havaalanı Caddesi'nde LNG yüklü TIR, şoförünün virajı alamaması sonucu devrilip yan yattı. Kazada tanker şoförü yaralandı.

TANKER DOLU OLDUĞU İÇİN ÖNLEM ALINDI

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Tankerin dolu olması nedeniyle çevrede güvenlik önlemi alındı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA
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