Baklava İçin Tereyağı Tavsiyesi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Baklava İçin Tereyağı Tavsiyesi

Baklava ustası Feyim Özkan, ev yapımı tatlıda margarin yerine tereyağı kullanılmasını önerdi.

29.03.2025 16:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Baklava ustası uyardı, "Margarin değil tereyağı kullanın"

DÜZCE - Ramazan bayramında evlerde tatlı yapmak isteyenlere işin ustasından uyarı geldi. Baklavaların hazır yufka ile yapılmaması isteyen Feyim Özkan, "Kesinlikle margarin kullanmayın" dedi.

Ramazan Bayramı'nda tatlı telaşı Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Düzce'de de yoğun bir şekilde devam ediyor. Tezgahları süsleyen baklavaların yanı sıra evlerde de tatlılar hazırlanıyor. Düzce'de yıllardır baklava ustası olarak çalışan Feyim Özkan, anne baklavasının her zaman en iyisi olduğunu belirterek tatlı yapacaklara önemli uyarılarda bulundu.

Özkan, "En iyi baklava tabi ki anne baklavası. Herkesin vazgeçilmezi anne tatlısı oluyor. Ama biz anneleri yormuyoruz burada anne lezzetine yakın tatlı yapıyoruz. Ama illa da evde tatlı yapmak isteyen olursa da yufka kullanmak yerine el açımı tatlı daha iyi oluyor. Hazır yufka bazen kuru olabiliyor bu sebeple baklava iyi olmaz. Annelerin evde kendi açtığı yufkalar daha lezzetli oluyor. Yöremizde ceviz ve fındık çok bolca bulunur. Herkes kendi bahçesinde ki cevizi veya fındığı kıllanabilirler. Evde baklava yapılacaksa margarinden kesinlikle uzak durulması gerekiyor. Varsa tereyağı yoksa sıvı yağ kullanılabilir. Margarin vücutta erimiyor. Özellikle bunu vurgulamak istiyorum. Vücutta erimediği için sıvı yap veya tereyağı tercih edilmesi gerekir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Ramazan Bayramı, Gastronomi, Güncel, Yaşam, Düzce, Son Dakika

Son Dakika Güncel Baklava İçin Tereyağı Tavsiyesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Parti’den KKTC’deki başörtülü öğrencinin okula alınmamasına tepki AK Parti'den KKTC'deki başörtülü öğrencinin okula alınmamasına tepki
İmamoğlu protestolarına ilk iddianame: 74 kişiye hapis cezası talebi İmamoğlu protestolarına ilk iddianame: 74 kişiye hapis cezası talebi
Sapanca Gölü’nde kana alabora oldu: 5 kişi kurtarıldı, 2 kişi kayboldu Sapanca Gölü'nde kana alabora oldu: 5 kişi kurtarıldı, 2 kişi kayboldu
Jose Mourinho’dan Bodrum FK maçı öncesi anlamlı hareket Jose Mourinho'dan Bodrum FK maçı öncesi anlamlı hareket
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’e tepki: ’Siyasi mandacılık talep ediyor’ Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e tepki: 'Siyasi mandacılık talep ediyor'
Fenerbahçeli futbolcular, hata yapan genç kaleciyi teselli etti Fenerbahçeli futbolcular, hata yapan genç kaleciyi teselli etti
Bakan Şimşek’ten CHP lideri Özel’in iddiasına jet yalanlama Bakan Şimşek'ten CHP lideri Özel'in iddiasına jet yalanlama
Polis ve jandarma, otobüslere yolcu gibi binip şoförleri denetleyecek Polis ve jandarma, otobüslere yolcu gibi binip şoförleri denetleyecek
CHP lideri Özgür Özel, Maltepe mitinginde kalabalığa böyle seslendi CHP lideri Özgür Özel, Maltepe mitinginde kalabalığa böyle seslendi
Hangi partinin oyu yüzde kaç İşte 26 ilde yapılan son seçim anketinden çıkan sonuçlar Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 26 ilde yapılan son seçim anketinden çıkan sonuçlar
Trump gözünü diktiği Grönland’a yardımcısını gönderdi, ülke ayağa kalktı Trump gözünü diktiği Grönland'a yardımcısını gönderdi, ülke ayağa kalktı

16:39 Bakan Şimşek’ten CHP lideri Özel’in iddiasına jet yalanlama Bakan Şimşek'ten CHP lideri Özel'in iddiasına jet yalanlama
15:15 Polis ve jandarma, otobüslere yolcu gibi binip şoförleri denetleyecek Polis ve jandarma, otobüslere yolcu gibi binip şoförleri denetleyecek
13:59 CHP lideri Özgür Özel, Maltepe mitinginde kalabalığa böyle seslendi CHP lideri Özgür Özel, Maltepe mitinginde kalabalığa böyle seslendi
13:18 Hangi partinin oyu yüzde kaç İşte 26 ilde yapılan son seçim anketinden çıkan sonuçlar Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 26 ilde yapılan son seçim anketinden çıkan sonuçlar
23:48 Trump gözünü diktiği Grönland’a yardımcısını gönderdi, ülke ayağa kalktı Trump gözünü diktiği Grönland'a yardımcısını gönderdi, ülke ayağa kalktı
22:24 Kanarya’dan gol şov Fenerbahçe, Bodrum FK’yı deplasmanda devirdi Kanarya'dan gol şov! Fenerbahçe, Bodrum FK'yı deplasmanda devirdi
22:00 Fenerbahçeli futbolcular, hata yapan genç kaleciyi teselli etti Fenerbahçeli futbolcular, hata yapan genç kaleciyi teselli etti
21:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’e tepki: ’Siyasi mandacılık talep ediyor’ Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e tepki: 'Siyasi mandacılık talep ediyor'
20:51 Jose Mourinho’dan Bodrum FK maçı öncesi anlamlı hareket Jose Mourinho'dan Bodrum FK maçı öncesi anlamlı hareket
20:35 Sapanca Gölü’nde kana alabora oldu: 5 kişi kurtarıldı, 2 kişi kayboldu Sapanca Gölü'nde kana alabora oldu: 5 kişi kurtarıldı, 2 kişi kayboldu
20:30 İmamoğlu protestolarına ilk iddianame: 74 kişiye hapis cezası talebi İmamoğlu protestolarına ilk iddianame: 74 kişiye hapis cezası talebi
20:21 AK Parti’den KKTC’deki başörtülü öğrencinin okula alınmamasına tepki AK Parti'den KKTC'deki başörtülü öğrencinin okula alınmamasına tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2025 17:52:13. #7.12#
SON DAKİKA: Baklava İçin Tereyağı Tavsiyesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement