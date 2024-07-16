Balçova Belediyesi Sokak Hayvanlarına Hizmet Veriyor - Son Dakika
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Balçova Belediyesi Sokak Hayvanlarına Hizmet Veriyor

Balçova Belediyesi Sokak Hayvanlarına Hizmet Veriyor

Balçova Belediyesi'nin kliniği sokak hayvanlarına kapsamlı tedavi hizmeti sunuyor. Belediye Başkanı Onur Yiğit, sokak hayvanlarının öldürülmesine karşı çıkarak kısırlaştırma kampanyası başlatılmasını desteklediklerini belirtti.

16.07.2024 11:37  Güncelleme: 11:49
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(İZMİR) - Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılması Dair Kanun Teklifine karşı tepkiler devam ederken Balçova Belediyesi'nin kliniğinde can dostlara A'dan Z'ye hizmet veriliyor. Sokak hayvanlarının yaşam hakkı için konuşan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, "Sokak hayvanlarının öldürülmesini değil, kısırlaştırma kampanyası başlatılmasını destekliyoruz. Meclise sunulan öldürme yasasına karşıyız" dedi.

Ülke genelinde sokak hayvanlarının uyutulmasını içeren ve TBMM'ye sunulan kanun teklifi tartışılırken Balçova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, geçici bakımevi ve kapsamlı donanıma sahip kliniğinde uyguladığı tedavi hizmetiyle Türkiye'ye örnek oluyor. Pek çok ilden gelen belediye temsilcileri ziyaret ederek çalışmaları model alırken klinikte can dostlara ileri derecede kemik operasyonu dışında her türlü tedavi işlemi uygulanıyor.

50 köpek ve 100 kedi kapasiteli bakımevine sahip Veteriner İşleri Müdürlüğü, sosyal medya hesapları üzerinden sahiplendirme işlemi de gerçekleştiriyor. Yıllık ortalama 200 civarında can dostun sahiplenildiğini belirten yetkililer, sahiplenilen hayvanın kısırlaştırma işlemini de gerçekleştiriyor. İki veteriner hekim, iki veteriner teknikeri, bir büro işçisi, bir sağlık teknikeri memur ve üç yakalama ve temizlik işçisi ile hizmet veren Veteriner İşleri Müdürlüğü, 2024 yılının ilk altı ayında 500 sokak hayvanının kısırlaştırmasını gerçekleştirdi.

"ÖLDÜRME YASASINA KARŞIYIZ"

Can dostların Balçova'da mutlu yaşaması için çalıştıklarını belirten Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, meclise gelecek olan kanun teklifini de hatırlatarak 'öldürme, kısırlaştır' mesajı vererek şunları söyledi:

"Sürekli olarak hayvan sever arkadaşlarımız ve bu alanda çalışan sivil toplum kuruluşları ile temas halindeyiz. Can dostlarımızın da bu toplumun bir parçası olduğunu ve sağlıklı koşullarda yaşaması gerektiğine inanıyoruz. Biz de Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel gibi sokak hayvanlarının öldürülmesini değil, kısırlaştırma kampanyası başlatılmasını destekliyoruz. Meclise sunulan öldürme yasasına karşıyız. Kliniğimiz, ameliyathane ve yoğun bakım ünitemiz gerçekten iyi bir cihaz ve teknik donanıma sahip. Bu bizim için bir avantaj ve bu avantajı can dostlarımız için kullanıyoruz. Onlar için hizmetlerimizi aksatmadan sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA

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