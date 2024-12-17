Balıkçı Teknesi Battı: 15 Kayıp

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CAKARTA, 17 Aralık (Xinhua) -- Endonezya'nın doğusundaki Maluku eyaleti açıklarında bir balıkçı teknesinin batmasının ardından 2 kişinin kurtarıldığı, 15 kişidense haber alınamadığı bildirildi.

Güneybatı Papua eyaleti Arama ve Kurtarma Ofisi Başkanı Monce Brury salı günü yaptığı açıklamada 17 kişiyi taşıyan teknenin cumartesi günü balık avı sırasında battığını, mürettebattan 2 kişinin pazartesi öğleden sonra başka bir balıkçı teknesi tarafından kurtarıldığını söyledi.

Olayın kurtarılan 2 kişinin ifadeleriyle ortaya çıktığını kaydeden Brury, kurtarma ekiplerinin ifadelerine göre teknenin batmasında olumsuz hava koşulları ve teknenin bakımsız olmasının rol oynadığını belirtti.