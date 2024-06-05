Balıkesir Aromaterapi Festivali Başlıyor - Son Dakika
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Balıkesir Aromaterapi Festivali Başlıyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin koordinasyonunda düzenlenecek olan Balıkesir Aromaterapi Festivali, 4-7 Temmuz tarihleri arasında Burhaniye'de gerçekleştirilecek. Festivalde aromaterapi hakkında konuşmalar, atölyeler, ürün stantları, sergiler, tiyatro ve konserler yer alacak.

05.06.2024 12:28  Güncelleme: 12:42
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(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin koordinasyonunda; Ayvalık, Burhaniye, Edremit ve Gömeç Belediyeleri tarafından bu yıl beşincisi düzenlenecek "Balıkesir Aromaterapi Festivali", 4-7 Temmuz günleri arasında Burhaniye'de yapılacak.

"Tarih, Şifa, Kültür" temasıyla gerçekleştirilecek Balıkesir Aromaterapi Festivali'nde dört gün boyunca uzman konuşmacılar, aromaterapiyi anlatacak, atölyeler, ürün stantları, fotoğraf çekim alanları, sergiler, tiyatro ve konserler olacak.

Bitkilerin yapraklarından, çiçeklerinden, kabuklarından, köklerinden, tohumları gibi kısımlarından elde edilen uçucu yağlar kullanarak sağlık ve zindeliği teşvik eden bir bütünsel terapi şekli olan aromaterapi çalışmaları Burhaniye'de, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin bir kuruluşu olan Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi (BAÇEM) üzerinden yapılıyor. BAÇEM, Balıkesir Aromaterapi Festivali ile bölgenin zengin bitki olanaklarını farklı aromaterapi uygulamaları ile birleştirerek bitkisel ürünlerin üretimini ve pazarlanmasını artırmayı hedefliyor.

Festivale katılarak aromaterapi atölyelerinde eğitim almak, uzman konuşmacıların söyleşilerine katılarak bölgenin bitkilerinin tarihsel süreç içinde nasıl kullanıldığını öğrenmek, uçucu yağların faydalarını keşfetmek ve bu alanda açılacak olan ürün stantlarından aromaterapi ürünleri satın alarak kullanmak mümkün olacak. Akşamları da Ören Festival Alanı'nda düzenlenecek konserler ve etkinliklerle sanatın büyüsüyle buluşulacak.

Balıkesir Büyükşehir Başkanı Ahmet Akın, bütün doğaseverleri festivale davet ederek, "Beyaz zambakların ve kolonyanın önemli bir merkezi olan Balıkesir'imizde yapılan ve ülkemizde tek olan böyle bir festivalin daha etkili olması ve uluslararası boyutta da bilinmesi için her türlü desteği vereceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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