Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve Belediye Meclis Üyeleri Anıtkabir'i Ziyaret Etti - Son Dakika
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve Belediye Meclis Üyeleri Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve belediye meclis üyeleri, Anıtkabir'i ziyaret etti. Akın ve beraberindekiler, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu. Akın, Anıtkabir Özel Defteri'ne duygusal bir mesaj yazdı.

02.07.2024 16:51  Güncelleme: 16:52
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(ANKARA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve belediye meclis üyeleri, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın ve belediye meclis üyeleri, Anıtkabir'i ziyaret etti. Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakan Akın ve baraberindekiler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesi başında saygı duruşunda bulunuldu. Akın, daha sonra Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Akın, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Bugün burada Kuvayımilliye şehri Balıkesir'in bir evladı olarak hemşehrilerimin gösterdiği teveccüh sonucunda üstlendiğim mesuliyetin bilinci ve gururuyla huzurlarınızdayım. Kurucusu olduğunuz Cumhuriyet Halk Partisi'ni, 47 yıl sonra ülke sathında birinci parti konumuna taşıyan kadronun bir parçası olmanın iftihar ile yazıyorum bu satırları. Açtığınız yolda, gösterdiğiniz muasır medeniyetler hedefine, yolumuzu aydınlatan ilkelerinizden taviz vermeden yürümekte ilk günkü gibi kararlıyız. Sadece bir ulusun kaderini değil, dünya tarihinin seyrini değiştiren siz büyük önderin en büyük eseri olan Cumhuriyetimizin; yılmaz, yorulmaz bekçileriyiz. Yadigarınız ve emanetiniz olan ülkemizi ve cumhuriyetimizi her kulvarda hak ettiği yere taşıyana kadar yorulmadan, durmadan çalışacağız. Siz, Ulu Önderimiz ve silah arkadaşlarınızın, bu toprakları bizlere vatan kılan aziz şehitlerimizin eşsiz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Ruhunuz şad, yadigarınız ilelebet olsun."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve Belediye Meclis Üyeleri Anıtkabir'i Ziyaret Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve Belediye Meclis Üyeleri Anıtkabir'i Ziyaret Etti - Son Dakika
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