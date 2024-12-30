Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Muhtarlarla Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Muhtarlarla Buluştu

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Erdek ve Manyas'ta düzenlediği toplantılarda muhtarların taleplerini dinleyerek mahallelerin sorunlarına çözüm üretmeyi amaçlıyor.

30.12.2024 16:05  Güncelleme: 17:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, mahallelerin talep ve sorunlarına çözüm üretmek amacıyla ilçelerde muhtarlarla temaslarını sürdürüyor. Erdek ve Manyas'ta düzenlenen buluşmada muhtarların talep ve isteklerinin yanı sıra çözüm önerileri ele alındı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, mahallelerin sorunlarına çözüm üretmek amacıyla muhtarlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı, Erdek ve Manyas'ta toplanan muhtarların taleplerini dinledi. Buluşmalarda Manyas Belediye Başkanı Ahmet Duru, Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Erkan Uzun, Güney Marmara Koordinatörü Murat Karakoyun, Manyas Koordinatörü Hakan Özel, İlçe Hizmetleri 2.Bölge Daire Başkanı Atılay Kaya, Güney Marmara BASKİ 3. Bölge Daire Başkanı Selçuk Koç, daire başkanları, birim müdürleri ve muhtarlar yer aldı.

Toplantılarda mahallelerin altyapı, ulaşım, yol bakım ve onarım gibi öncelikli konuları ele alındı. Erdek ve Manyas'ta düzenlenen Muhtarlar Buluşması programında muhtarların yaşadıkları bölgelere dair talep ve istekleri değerlendirildi. Muhtarlara, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın selamlarını ileten Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Erkan Uzun, "Muhtarlarımız ile her zaman bir arada olacağız"dedi.

Her zaman muhtarların yanında olmaya devam edeceklerini söyleyen Manyas Belediye Başkanı Ahmet Duru, toplantının hayırlı olması temennisinde bulundu. Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık ise mahallelerin sorunlarına hızlı ve kalıcı çözümler üretmek adına bu buluşmalara çok önem verdiklerini söyledi.

Kaynak: ANKA

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Balıkesir, Politika, Güncel, Manyas, Yaşam, Erdek, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Muhtarlarla Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:43 Sivas’ın Ulaş ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem Sivas'ın Ulaş ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem
22:13 Suriye’de yeni yönetimin lideri: Şam’ı ele geçirmeseydik bölgesel savaş çıkardı Suriye'de yeni yönetimin lideri: Şam'ı ele geçirmeseydik bölgesel savaş çıkardı
21:55 Bankalar, hesap bakım ücreti almaya başladı Bankalar, hesap bakım ücreti almaya başladı
21:49 İşte Esad devrildiğinden bu yana ülkesine dönen Suriyeli sayısı İşte Esad devrildiğinden bu yana ülkesine dönen Suriyeli sayısı
18:06 MTV zammı belli oldu MTV zammı belli oldu
09:42 Aleyna Tilki’nin cinsellikle ilgili sorusuna Teoman’dan olay yanıt Aleyna Tilki'nin cinsellikle ilgili sorusuna Teoman'dan olay yanıt
09:29 Mansur Yavaş’ın İmamoğlu’nu ankette geride bırakmasına Fatih Altaylı’dan olay yorum Mansur Yavaş'ın İmamoğlu'nu ankette geride bırakmasına Fatih Altaylı'dan olay yorum
09:29 Fenerbahçelilerin “Bitti“ dediği Talisca iptal oldu Fenerbahçelilerin "Bitti" dediği Talisca iptal oldu
09:23 Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, araçlarını uygun fiyata satıyor Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, araçlarını uygun fiyata satıyor
09:14 Yıldız futbolcu başlarını yaktı: Süper Lig’in köklü takımına transfer yasağı Yıldız futbolcu başlarını yaktı: Süper Lig'in köklü takımına transfer yasağı
08:55 İstiklal Caddesi’ni kana bulayan teröriste yardım eden iki şüpheli yakalandı İstiklal Caddesi'ni kana bulayan teröriste yardım eden iki şüpheli yakalandı
08:49 CHP’den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu’ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı CHP'den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu'ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı
08:47 Yok artık Kerem Oyundan alınınca öfkeden deliye dönüp küfürler savurdu Yok artık Kerem! Oyundan alınınca öfkeden deliye dönüp küfürler savurdu
08:32 179 kişinin öldüğü uçak kazasından sağ kurtulan görevli ilk kez konuştu 179 kişinin öldüğü uçak kazasından sağ kurtulan görevli ilk kez konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2024 06:50:17. #1.11#
SON DAKİKA: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Muhtarlarla Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.