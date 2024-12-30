Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Muhtarlarla Buluştu

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(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, mahallelerin talep ve sorunlarına çözüm üretmek amacıyla ilçelerde muhtarlarla temaslarını sürdürüyor. Erdek ve Manyas'ta düzenlenen buluşmada muhtarların talep ve isteklerinin yanı sıra çözüm önerileri ele alındı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, mahallelerin sorunlarına çözüm üretmek amacıyla muhtarlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı, Erdek ve Manyas'ta toplanan muhtarların taleplerini dinledi. Buluşmalarda Manyas Belediye Başkanı Ahmet Duru, Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Erkan Uzun, Güney Marmara Koordinatörü Murat Karakoyun, Manyas Koordinatörü Hakan Özel, İlçe Hizmetleri 2.Bölge Daire Başkanı Atılay Kaya, Güney Marmara BASKİ 3. Bölge Daire Başkanı Selçuk Koç, daire başkanları, birim müdürleri ve muhtarlar yer aldı.

Toplantılarda mahallelerin altyapı, ulaşım, yol bakım ve onarım gibi öncelikli konuları ele alındı. Erdek ve Manyas'ta düzenlenen Muhtarlar Buluşması programında muhtarların yaşadıkları bölgelere dair talep ve istekleri değerlendirildi. Muhtarlara, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın selamlarını ileten Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Erkan Uzun, "Muhtarlarımız ile her zaman bir arada olacağız"dedi.

Her zaman muhtarların yanında olmaya devam edeceklerini söyleyen Manyas Belediye Başkanı Ahmet Duru, toplantının hayırlı olması temennisinde bulundu. Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık ise mahallelerin sorunlarına hızlı ve kalıcı çözümler üretmek adına bu buluşmalara çok önem verdiklerini söyledi.