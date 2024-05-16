Balıkesir'de 23. Kuvayımilliye Günü Kutlamaları Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Balıkesir'de 23. Kuvayımilliye Günü Kutlamaları Gerçekleştirildi

Balıkesir\'de 23. Kuvayımilliye Günü Kutlamaları Gerçekleştirildi

Balıkesir'de 23. Kuvayımilliye Günü kutlamaları kapsamında etkinlikler düzenlendi. Balıkesir'in kurtuluşunda önemli rol oynayan '41 Bayrak Adam' anısına Okuma Yurdu'ndan Alacamescid Camisine yürüyüş yapıldı. Kent protokolü ve vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla Milli Kuvvetler Caddesi'nden geçerek caminin önüne geldi. Program, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Karesi Belediyesince gerçekleştirilen pilav hayrıyla sona erdi. Kutlamalar kapsamında Adnan Menderes Mahallesi'ndeki Kuvayımilliye Anıtı'nda da tören gerçekleştirildi. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, törende yaptığı konuşmada, Balıkesir'in Milli Mücadele'nin başlatıldığı bir şehir olduğunu söyledi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın da kendisinin Kuvayımilliyeci bir dedenin torunu olduğunu anlattı. Akın, Balıkesir'e İstiklal Madalyası kazandırmak için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi. Tören, hatıra fotoğraflarının çektirilmesinin ardından sona erdi.

16.05.2024 19:05
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Balıkesir'de 23. Kuvayımilliye Günü kutlamaları kapsamında etkinlikler düzenlendi.

Balıkesir'in kurtuluşunda önemli rol oynayan "41 Bayrak Adam" anısına Okuma Yurdu'ndan Alacamescid Camisine yürüyüş yapıldı.

Kent protokolü ve vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla Milli Kuvvetler Caddesi'nden geçerek caminin önüne geldi.

Program, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Karesi Belediyesince gerçekleştirilen pilav hayrıyla sona erdi.

Kutlamalar kapsamında Adnan Menderes Mahallesi'ndeki Kuvayımilliye Anıtı'nda da tören gerçekleştirildi.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, törende yaptığı konuşmada, Balıkesir'in Milli Mücadele'nin başlatıldığı bir şehir olduğunu söyledi.

Bu mücadelenin Kuvayımilliye ruhuyla verildiğini ifade eden Ustaoğlu, "Milli Mücadele'nin en önemli dönemlerinde Balıkesir'de Hasan Basri Çantay tarafından çıkarılan Ses gazetesi, Balıkesirlilerin ve Kuvayımilliyecilerin yanında yer alan Anadolu insanın da gür sesi olmuştur. Mehmet Akif Ersoy da Ses gazetesine bir yazı göndermiştir. Ninelerimiz, dedelerimiz o gün o mücadeleyi verdiler, bugün de biz torunlar olarak bu bayrağı taşımaya devam ediyoruz. İnanıyorum ki yarın da bütün torunlarımız mücadelemizi aynı kararlılıkla taşıyacaklar." diye konuştu.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın da kendisinin Kuvayımilliyeci bir dedenin torunu olduğunu anlattı.

Akın, Balıkesir'e İstiklal Madalyası kazandırmak için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi.

Tören, hatıra fotoğraflarının çektirilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Balıkesir'de 23. Kuvayımilliye Günü Kutlamaları Gerçekleştirildi - Son Dakika

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