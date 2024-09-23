Balıkesir\'de Ahilik Haftası Coşkuyla Kutlandı

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(BALIKESİR)- Ahilik Haftası, Balıkesir'de düzenlenen etkinliklerde coşkuyla kutlandı. Bu yıl 37'ncisi düzenlenen etkinliğe katılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Alın teriyle evine ekmek götüren esnafımızın her zaman yanındayız" dedi.

Ahilik Haftası kutlamaları, Balıkesir'de renkli görüntülere sahne oldu. Çeşitli etkinliklerle kutlanan Ahilik Haftası kapsamında esnaflar, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandosu ve Mehter Takımı eşliğinde çarşı merkezinde gerçekleştirdikleri kortej yürüyüşüne katıldı. Balıkesir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Fehmi Erdem ve il protokolü ile birlikte kortejin başını çeken Başkan Ahmet Akın, esnafla birlikte yürüdü. Büyükşehir Belediye Bandosu'nun gösterileri sonrası Paşa Camisi Meydanı'nda kutlama töreni gerçekleştirildi.

Balıkesir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Fehmi Erdem birlik beraberliğin önemine vurgu yaparak,"Ahilik, 13'üncü ve 19'uncu yüzyılları arasında Anadolu'da yaşayan halkın sanat ve meslek alanında yetişmelerini sağlayan, onları ahlaki yönden geliştiren, çalışma yaşamını, iyi insan meziyetlerini esas alarak düzenleyen bir örgütlenmedir. İyi ahlakın, doğruluğun, kardeşliğin, yardımseverliğin, kısacası bütün güzel meziyetlerin birleştiği bir sosyoekonomik düzen olan ahilik, ahlak, eğitim, bilim, teşkilatlanma, kalite, standart, üretici-tüketici ilişkisi ve denetim gibi konularda yaşadığı dönemin toplumsal yapısını düzenlemiş ve yeterli olmuş bir sistemdir. Ahilik, Türklere özgü milli bir kuruluş olarak ortaya çıkmış, Türklerin Anadolu'da kök salması ve tutunmasında önemli bir rol oynamıştır. Türk esnaf ve sanatkarları, bugün de toplumsal barışın, milli birlik ve beraberliğin sağlanmasında sorumluluğunu devam ettirmektedir. Milletler tarihlerindeki köklü ve sağlam kültürler ile geleceğe umutla bakarlar. Şanlı tarihimizdeki ahilik kültüründen asla vazgeçmeyeceğimizi ve bunu gelecek kuşaklara aktaracağımızı bilinmelidir. Bugün el emeği, göz nuru, alın teri ile ayakta kalma mücadelesi veren esnaf ve sanatkarlarımızın Ahilik Haftası'nı kutluyor, birlik ve beraberlik içinde olmalarını Canab-ı Hak'tan niyaz ediyorum" diye konuştu.

"Esnafımızın dayanışma kültürü, kardeşlik kültürü Ahi Evran geleneğinden gelir"

Ahilik geleneğinin önemine vurgu yapan Başkan Ahmet Akın ise konuya ilişkin şunları söyledi:

"Atalarımızdan asırlar öncesinden miras kalan ahilik geleneğimizin yaşatılması için düzenlenen bu kıymetli buluşmada sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Balıkesir'imiz; kültürel değerlerimize sahip çıktığımız, bu değerlerimizi gelecek nesillere aktardığımız örnek bir memlekettir. Böyle bir memleketin evladı olmaktan gurur duyuyorum. Temelinde doğruluk, dürüstlük ve dayanışma olan Ahilik geleneği, tarih boyunca gelişmiş, günün şartlarına göre kendini güncellemiş, ancak temel ilkelerinden asla ödün vermeden bugünlere ulaşmıştır. Bugün de Esnaf ve Sanatkar Odalarımızın kıymetli gayretleriyle devam eden bu geleneğimiz, toplumsal yaşantımızın önemli bir unsurudur.

Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullar ne yazık ki halkımızın her kesimini etkiliyor; yoksulluk derinleşiyor. Anneler, masraflarını nasıl kısacaklarının derdinde. Çocuklarımız, komşularımız yatağa aç girmesin diye eminim hepimizin uykuları kaçıyor. Çiftçimiz ürettiği ürünün karşılığını alamıyor. Esnafımızın da yaşadığı zorlukların hepsini biliyoruz. Tüm bu güçlükleri ancak ve ancak dayanışma içinde olarak, el ele vererek aşacağımızı çok iyi biliyoruz.

Esnafımızın dayanışma kültürü, kardeşlik kültürü Ahi Evran geleneğinden gelir. Bizim esnafımız, yandaki komşusunu siftahsız bırakmaz. Herkesin karnı doysun, herkesin evinin bereketi olsun ister. Bunun aksini zaten bizim kültürümüz, inancımız kabul etmez. Balıkesir'imizde dayanışmayı büyütmek için bizlerin de var gücümüzle çalıştığımızı bilmenizi isterim. Alın teriyle evine ekmek götüren işçinin, çiftçinin, esnafın, bütün emekçilerimizin her zaman yanındayız. Onların en yakınıyız. Söz verdiğimiz gibi, esnaf ve sanatkarlarımıza daha yakın olmak, onların dertlerini, taleplerini birebir dinlemek ve birlikte çözümler oluşturmak için Esnaf ve Sanatkar İşleri Dairesi Başkanlığımızı kurduk. Günün anlam ve önemi vesilesiyle kıymetli esnaf ve sanatkarlarımıza bir kez daha saygılarımı iletiyor; yılın çırağı, kalfası ve ahisi seçilen hemşehrilerimi tebrik ediyorum. Bizler 'Esnaf olmadan eşraf olmaz' diye büyüdük. Onun için esnafımızın ekmeğini artırmak, bereketini artırmak, Ahi Evran kültürünü ilelebet yaşatmak ve bire bir iletişim içinde Kuvayi Milliye ruhuyla, birlik ve beraberlik içinde olmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz."

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Mustafa Canbey ve İsmail Ok'un konuşmalarının ardından Vali İsmail Ustaoğlu da yaptığı konuşmasında "Ahilik Teşkilatı, inançlı, mesleğinde yetkin, kendisini sürekli yetiştiren milletine faydalı esnaflar yetiştirmiştir. Ahi, sadece işini yapana değil, aynı zamanda adaletli, vefalı olan insan demektir" ifadelerini kullanarak Ahilik Haftası'nı kutladı.

Halk oyunları gösterilerinin de sunulduğu programda Kur'an-ı Kerim ve Meali okunmasının ardından 'İlin Çırağı' Başak Anıl, 'İlin Kalfası' Turgut Alican ve 'Yılın Ahisi' Riza İvdüğ'e ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Ahilik Duası eşliğinde 'Şed Kuşanma Töreni' yapıldı.