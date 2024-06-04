Balıkesir'de iş makinesi devrildi, bir çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Balıkesir'de iş makinesi devrildi, bir çocuk hayatını kaybetti

Balıkesir\'de iş makinesi devrildi, bir çocuk hayatını kaybetti

Balıkesir'in Havran ilçesine bağlı Kocadağ Mahallesi'nde bir iş makinesi, henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. Olay sırasında aracın yakınında bulunan 11 yaşındaki Fatih Sakar hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Çocuğun cansız bedeni Havran Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Sürücü ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

04.06.2024 16:25
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Balıkesir'in Havran ilçesinde iş makinesinin devrilmesi sonucu bir çocuk hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı kırsal Kocadağ Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen kepçe, inşaat alanındaki çalışma sırasında henüz bilinmeyen nedenle devrildi.

Bu sırada iş makinesinin yakınında bulunan Fatih Sakar (11), aracın altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaşamını yitirdiği belirlenen çocuğun cansız bedeni, Havran Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Sürücünün ise jandarma tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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