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Balıkesir'de Kafes Bahçesi Çiftliğe Döndü

Balıkesir\'de Kafes Bahçesi Çiftliğe Döndü

Balıkesir'de yaşayan Mehmet Keşniş'in kafesinin bahçesindeki hayvanlarla çiftlik hayatı yaşaması

14.08.2024 12:52
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BALIKESİR'de yaşayan Mehmet Keşniş'in (62), kafesinin bahçesindeki otları biçmesi (yiyerek) için aldığı 2 kaz ve denizden kurtardığı yeni doğan keçinin üremesiyle iş yerinin bahçesi çiftliğe döndü. 30 kaz, 8 keçi, horoz, tavuk, kedi, köpek, ördek ve civcivlerin olduğu bahçede kamping hizmeti de veren Keşniş, "Sürekli çoğalıyorlar. Hayvanları kesmiyorum, satmıyorum, sadece sevdiğim için bakıyorum. Doğaya bir katkımız olsun, diye bakıyorum" dedi.

Erdek ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası Mehmet Keşniş, çevresinde hayvanlara olan sevgisiyle tanınıyor. Sahil Mahallesi'nde hem kafe hem de kamping hizmeti veren Keşniş'in çiftlik hayatı, 10 yıl önce, arkadaşının tavsiyesiyle bahçedeki otları yemesi için aldığı 2 kazla başladı. Geçen sürede kazların sayısı arttı. Keşniş, bahçesinde büyüyen kazları kesmedi ve satmadı. Her sabah sürü halinde kafenin bahçesinden çıkıp, sahile inerek denize giren kazlar, çevredekilerin de ilgi odağı oldu. Keşniş, kazların sayılarının 30'a ulaştığını söyleyerek, "10 yıl kadar olmuştur herhalde. Benim hayvan sevgimi bilen bir arkadaşım, komşum, 2 tane kazı olduğunu, kendisinin bunlara bakamayacağını, bunların insanlara zarar vereceğini düşünmüş. 'Alır mısın?' diye sordu. Ben de 2 kazı, 50 liraya alabileceğimi söyledim. 2 kazı hayvanları sevdiğim için satın aldım. Güzel baktığım için, hayvanlar çiftleşip çoğaldılar. 10 oldu, 20, 30 oldu. Boyuna çoğalıyorlar. Ben de hayvanları kesmiyorum, satmıyorum. Sadece sevdiğim için bakıyorum. Arka taraftaki otları biçiyorlar, işime yarıyorlar. İnsanlar seviyor. Doğaya bir katkımız olsun diye bakıyorum" ifadelerini kullandı.

YENİ DOĞAN KEÇİ YAVRUSUNU DÜŞTÜĞÜ DENİZDEN KURTARMIŞ

Mehmet Keşniş'in, kamping hizmeti de verdiği iş yerinin bahçesinde 30 kaz, 8 keçi, horoz, tavuk, kedi, köpek, ördek ve civcivleri bulunuyor. Keşniş, bahçeye kurduğu ağılda baktığı 8 keçiyi ise her gün salatalıkla besliyor. Teknesiyle 5 yıl önce balık tutmak için denize açılan Keşniş, kayalıklarda doğum yapan keçinin yavrusunun denize düştüğünü gördüğünü belirterek, "Seyitgazi tepesi yakınlarından geçerken, bir keçinin doğum yaptığını, ayaklanmaya kalkan yavrusunun, kayalardan yuvarlanarak denize düştüğünü görünce, tekneye aldım. Güzelce kuruttuktan sonra veterinere götürdüm. Sütle büyüttüm. Sahibine söyledim ama o, 'Uğraşamam' dedi. O zaman mecburen bize kaldı. Baktık, biraz büyüyünce eş istedi kendine. İsmi de 'Menekşe'. Sonra ona bir eş bulduk. Boyuna doğurdu, doğurdu. Şu anda 8 tane mevcut. İşte, insanların şimdi yiyemediği taze salatalıklardan yiyorlar" diye konuştu.

Haber-Kamera: Basri Tuncay ERTAN/ERDEK (Balıkesir),

Kaynak: DHA

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