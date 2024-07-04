Balıkesir'in Kepsut ilçesinde 4 gün önce kaybolan kişinin bulunması amacıyla arama çalışması yürütülüyor.
İlçeye bağlı kırsal Dalköy Mahallesi'nde yaşayan Fatih Özer'den (45) haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.
Drone destekli çalışma başlatan ekipler, 4 gündür ilçenin Süleler mevkii ve ormanlık alanlarda Özer'i bulmaya çalışıyor.
Özer'in daha önce de kaybolduğu ve Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bulunduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Balıkesir'de kaybolan kişi için arama çalışması - Son Dakika
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