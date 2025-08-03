Balıkesir'de seyir halindeyken bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Balıkesir- Çanakkale kara yolunda ilerleyen 34 RS 1529 plakalı otomobil, Edincik mevkisindeki üst geçidin altından geçtiği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarparak ters döndü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Otomobilin içinde sıkışan ve itfaiye ekiplerince kurtarılan 2 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kısa bir süre trafiğe kapanan yol, kontrollü şekilde yeniden trafiğe açıldı.
Son Dakika › Güncel › Balıkesir'de Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?