Balıkesir'de okullarda afet ve yangın tatbikatı yapıldı

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Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Ekibi (MEB AKUB), Balıkesir'in Edremit ilçesindeki 3 okulda afet ve yangın tatbikatı yaptı.

Balıkesir Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli 3 kişilik MEB AKUB ekibi, Edremit ilçesindeki Turhan Dökmecioğlu İmam Hatip Ortaokulu, Fernur Sözen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Ortaokulu'nda "Afete Hazırlık ve Sivil Savunma Kulübü Toplum Hizmeti" planı doğrultusunda seminer verdi, okulların bahçesinde yangın tatbikatı yaptı.

Afete hazırlık kültürünün geliştirilmesi, afet ve acil durumlara yönelik gönüllülüğün yaygınlaştırılmasıyla afet öncesi, sırası ve sonrasında öğrenci ve çalışanlara doğru davranış şekillerinin kazandırılması, afet ve acil durum okul planlarının hazırlanması ve uygulanması gibi çalışmalar yapan MEB AKUB ekibi, tatbikat ve seminer kapsamında öğrencileri, afet öncesinde, sırasında ve sonrasında neler yapmaları gerektiği konusunda bilgilendirildi.

Ekip, öğrencilere olası deprem esnasında neler yapmaları, nasıl korunmaları ve bulundukları binayı nasıl tahliye etmeleri gerektiği konusunda uygulamalı olarak eğitim verildi.

Okul yöneticileri, MEB AKUB ekibine plaket verdi.