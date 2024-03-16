Balıkesir\'de Ot Festivali İstendi

Balıkesir'de ot festivali düzenlenmesini istediler
BALIKESİR - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, yağmurların ardından havaların da iyi gitmesi üzerine yeşil alanlarda otlar fışkırdı. Çok sayıda insan da, Arapsaçı, develik ve ebe gümeci gibi otları toplarken, Burhaniye de ot festivali yapılmasını istediler.
Burhaniye' de, son haftalarla yağışların bolluğu ve havaların da iyi gitmesi üzerine boş alanlarda bol bol ot fışkırdı. Burhaniyeli kadınlar da ot toplamak için seferber oldu. Ören mahallesindeki boş alanlarda ot toplayan kadınlar, ilçenin tanıtımı için ot festivali istedi. Otları sevdiklerini anlatan 3 çocuk annesi Özten Zeybek, " Bu gün komşularımızla havayı çok güzel gördük. Biz Egeliler otları seviyoruz gerçekten. Buranın güzel otları oluyor. Arap saçı, develikler ve ebe gümeci gibi çeşitli otlarımız var. Hem toplarken zevk alıyoruz, hem yemekte güzel oluyor tabi ki. Bu tatlara alışkınız. Başka şehirlerde ot festivalleri yapılıyor. Bu ot festivallerini burada da görmek istiyoruz. Buraların daha çok gelişmesi için tanıtılması için bunun gerekli olduğuna inanıyoruz. Otlarımızın çeşitlerinin tanıtılması bence güzel olur. Ot Festivali yapılmasını istiyoruz" dedi.
Emekli hemşire Emine Kocabıyık da, " Havayı güzel bulunca ot toplamaya geldik. Bahar çok güzel. Arap saçlarını topladık. Arapsaçını çok seviyoruz. Her türlü otu çok seviyoruz Egeliler olarak" dedi.
Hatice Talay ise, " Arkadaşlarımızla dışarı çıktık. Çeşitli otlar topluyoruz. Başta Arapsaçı geliyor. Buna benzer çeşit çeşit otlar toplamaya çalışıyoruz. Burada başka otları da keşfediyoruz" diye konuştu.
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