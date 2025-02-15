Balıkesir'de Sevgililer Günü'nde 'İki Buğday Başağı' Dans Gösterisi

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(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Türk-Yunan nüfus mübadelesini temel alan "İki Buğday Başağı" müzikli dans gösterisini, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sanatseverlerle buluşturdu. Balıkesirlilerin büyük beğenisini kazanan gösteri dakikalarca ayakta alkışlandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin "Buz gibi eğlence, kalpleri ısıtan festival" mottosuyla düzenlediği BuzzFest kapsamında Sevgililer Günü'nde "İki Buğday Başağı" adlı müzikli dans gösterisi sahnelendi. İstanbul Devlet Opera ve Balesi Sanatçısı Pınar Temizel Çulha'nın dinletisi ile Ege ve Yunan dansları hocası ve zeibekiko ustası Kaan Temizel ve Kakapedia Dans Topluluğu'nun gösterisi, Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

40'ın üzerinde dansçının yer aldığı, Türk-Yunan nüfus mübadelesini temel alan "İki Buğday Başağı" gösteri 'Cuma Ovası Zeybeği' ile başladı. 'Manastırın Ortasında', 'Alıverin Bağlamamı', 'Lüküs Hayat', 'Kız Pencereden Bakma', 'Paşa Limanı', 'Deniz Üstü Köpürür' gibi seçkin eserlerin yer aldığı müzikli dans gösterisi Balıkesirlilerin büyük beğenisini kazandı.