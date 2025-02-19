Balıkesir'de Ücretsiz HPV Aşısı Uygulaması Başladı

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(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) ve Balıkesir Kent Konseyi'nin imzaladığı protokol kapsamında sosyal yardım alan kadınlar için ücretsiz HPV aşısı uygulamasına başlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, uygulamaya ilişkin olarak, "HPV aşısı, kadınları kanser vakalarına karşı korumak için çok büyük bir gereklilik. Bu konuda tüm kardeşlerimi de duyarlı olmaya davet ediyorum" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, diyabetli çocuklara ücretsiz sensör ve cihaz desteği gibi projelerinin ardından kentteki sosyal yardım alan kadınlar için de BAÜN ve Balıkesir Kent Konseyi'nin desteğiyle ücretsiz HPV aşısı uygulamasını başlattı.

Başkan Akın, uygulamaya ilişkin, "Balıkesir'de belediyemizden sosyal yardım alan vatandaşlara HPV aşısını ücretsiz olarak sağlıyoruz. HPV aşı uygulamamız başladı. HPV aşısı, kadınları kanser vakalarına karşı korumak için çok büyük bir gereklilik. Bu konuda tüm kardeşlerimi de duyarlı olmaya davet ediyorum" dedi.

Ulaşım desteği de sağlanıyor

Başvuruların alınmasının ardından Balıkesir Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde iki kişiye aşı yapılırken, gidiş-dönüş ulaşım desteği de sağlandı. İlk etapta Balıkesir'de ikamet eden, belediyeden sosyal yardım alan 9-30 yaş aralığındaki kız çocuklarını ve kadınları kapsayan aşı uygulaması, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülüyor. Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde uygulanmaya başlanan aşı, 9-15 yaş aralığındaki çocuklara iki doz, 15-30 yaş aralığındaki kadınlara ise üç doz olarak uygulanıyor.

HPV aşısından yararlanmak isteyenler, 444 40 10 Yakın Çözüm Çağrı Merkezi'ni arayıp başvuru oluşturabilecek.