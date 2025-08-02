Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu

Balıkesir'de polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına aldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan operasyonda 5 bin 200 sentetik uyuşturucu ecza, 2 parça halinde 0,96 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.
Polis tarafından yakalanan 3 zanlının işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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