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Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı - Son Dakika
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Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı

Balıkesir'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, uyuşturucu üretimi ve ticareti yapılan iki evde yapılan aramalarda 3 hassas terazi, bir adet sentetik uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanma aparatı, av tüfeği, 22 adet fişek ve 8 bin 70 lira ele geçirildi. 6 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı
21.12.2023 - 15:55,
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Balıkesir'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Altıeylül ilçesindeki iki evde uyuşturucu üretim ve ticaretinin yapıldığını tespit etti.

Bu adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 hassas terazi, bir adet sentetik uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanma aparatı, av tüfeği, 22 adet fişek ve suç geliri olduğu değerlendirilen 8 bin 70 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı - Son Dakika
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