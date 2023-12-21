Balıkesir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı

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Balıkesir'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Altıeylül ilçesindeki iki evde uyuşturucu üretim ve ticaretinin yapıldığını tespit etti.
Bu adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 hassas terazi, bir adet sentetik uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanma aparatı, av tüfeği, 22 adet fişek ve suç geliri olduğu değerlendirilen 8 bin 70 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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