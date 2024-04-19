Balıkesir\'de Uyuşturucu Operasyonunda 9 Zanlı Gözaltına Alındı

KTÜ Matematik Bölümü FEDEK tarafından akredite edildi

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Fen Fakültesi Matematik Bölümü Lisans Programı'nın, Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih, Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (FEDEK) tarafından 3 yıl 5 ay süreyle akredite edildiğini bildirdi. Prof. Dr. Çuvalcı, Matematik Bölümünün FEDEK tarafından akredite edilmesinin gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Akreditasyonla Matematik Bölümünün kalitesi ve başarısının onayladığının altını çizen Çuvalcı, akademisyenlere teşekkür ederek, akreditasyonların öğrencilere ve bölümlere hayırlı olmasını diledi. Çuvalcı, Matematik Bölümünün sadece akademik mükemmelliği değil, öğrencilerin bireysel gelişimini ve başarısını da hedeflediğini vurguladı ve bu akreditasyonun doğru yolda olduklarını gösterdiğini ifade etti.