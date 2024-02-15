Balıkesir\'de yapılan uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

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Balıkesir'in Bandırma, Erdek ve Karesi ilçelerinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Narkotik Şube ekiplerince, Edremit, Bandırma ve Karesi ilçelerinde 4 ayrı operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonlarda; çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu, uyuşturucu hap, 4 ruhsatsız tabanca, 618 mermi, kaçak olduğu belirlenen farklı markalarda 105 parfüm, 5 kablosuz kulaklık, 2 powerbank ve 4 kol saati ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanarak gözaltına alınan 14 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.