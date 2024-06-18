Balıkesir Edremit'te Elektrikli Bisikletli Polis Ekibi Göreve Başladı

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Emniyet Müdürlüğüne bağlı elektrikli bisikletli polis ekibi "Martı Timleri", plaj ve sahillerin güvenliğinin sağlanması amacıyla görev yapıyor.

Çevik Kuvvet Timi Amirliği bünyesinde "Martı Timleri" olarak adlandırılan ikişer kişiden oluşan iki bisikletli polis ekibi, eğitimlerinin ardından göreve başladı.

Özellikle araç trafiğine kapalı Akçay Kordonu ve Altınkum plaj bölgesi ile parklarda "Polis" yazılı siyah elektrikli bisikletleriyle gezen, açık mavi renkli üniformaları ve beyaz renkli kasklarıyla dikkati çeken "Martı Timleri", diğer polis birimleriyle koordineli çalışıyor.

Şüpheli gördükleri kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yapan timler, yaz sonuna kadar görevlerini sürdürecek.

"İnsanlar güvende olduğunu hissediyor"

Timlerin göreve başlamasıyla ilgili açıklama yapan vatandaşlardan Gökçe Şafak Sofuoğlu,Türk polis teşkilatına bu yenilikçi güncellemesinden dolayı teşekkür ederek, "Bizler için Türk halkı için artık bir parkta, bahçede, sokakta sevdiklerimizle dolaşırken vakit geçirmek daha huzurlu, daha kolay olacak." dedi.

Nadir Hakan Ayar da bu uygulamanın kendilerini daha güvende hissettirdiğini söyledi.

Özellikle akşam yürüyüşlerinde ya da geç saatlere kaldıklarında herhangi bir polisin bulunmasının kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Ayar, "Bisikletli polislerin daha hızlı bir şekilde olay yerine intikal edebileceğini düşünüyorum. Çünkü buraya araç girişi yasak olduğu için özellikle sahil gibi yerlerde onların bu bölgelerde daha rahat hareket edip, olaylara daha hızlı şekilde ulaşabilmesi bizi güvende hissettiriyor." diye konuştu.

Barış Karabudak ise bisikletli polislerin, sahil bölgesinin güvenliği için önemli olduğunu anlattı.

Kumsala eşyalarını rahat şekilde bırakıp denize girebildiklerini kaydeden Karabudak, "Polis teşkilatının gün geçtikçe ilerlemesi, bu tür uygulamanın olması bizler için çok güzel. Sahil kenarlarına onları görmek hoş, güzel. İnsanlar güvende olduğunu hissediyor." ifadesini kullandı.