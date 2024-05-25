Balıkesir Liseli Keşşaflar Müzesi açıldı - Son Dakika
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Balıkesir Liseli Keşşaflar Müzesi açıldı

Balıkesir Liseli Keşşaflar Müzesi açıldı

Balıkesir Liseli Keşşaflar Müzesi, Balıkesir Lisesi keşşafları (izci) anısına dönüştürülen binanın açılışı yapıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, tarihe ve kültüre sahip çıkmak için seferberlik başlattıklarını belirtti. Balıkesir Liseliler Derneği Başkanı Esin Balıbek ise Balıkesir Lisesi'nin köklü bir geçmişe sahip olduğunu vurgulayarak, müzenin önemini vurguladı.

25.05.2024 19:42
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Balıkesir Liseli Keşşaflar Müzesi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Balıkesirli Özmumcu ailesinin Karaoğlan Mahallesi Balıkavdan Sokak'taki Anıtlar Kurulunca tescilli binası Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle, Balıkesir Lisesi keşşafları (izci) anısına "Balıkesir Liseli Keşşaflar Müzesi"ne dönüştürüldü.

Açılışta konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir'in bir Kuvayımilliye kenti olduğunu belirterek, tarihe ve kültüre sahip çıkmak için seferberlik başlattıklarını kaydetti.

Balıkesir Lisesi keşşaflarının savaş döneminde büyük bir kahramanlık göstererek cepheye koştuğunu anlatan Akın, şöyle konuştu:

"Vatanımızın varlık ve yokluk mücadelesini verdiği en kilit nokta olan Çanakkale'de canlarını kaybettiler. Bu sebeple de 1916-1918 yıllarında maalesef mezun verilemedi. Biz de bu vatansever, vefakar ve cefakar insanların torunlarıyız. İşte biz de onun için Kuvayımilliyeciyiz, onun için Balıkesirliyiz. Bu müzenin kazandırılması da onun için önemli ve liyakatin kanıtıdır. Hayatımı ve geleceğimi İstiklal Madalyalı bir ailenin torunu olarak kurdum ve böyle götürmeye devam ediyorum."

Balıkesir Liseliler Derneği Başkanı Esin Balıbek de Türkiye'de kuruluş tarihi itibarıyla 100 yılı deviren ve ayakta aklamayı başaran 54 liseden birinin Balıkesir Lisesi olduğunu dile getirdi.

Balıbek, Birinci Dünya Savaşı'nda vatanı korumak ve savaşmak için gönderilen 94 öğrencinin şehit olduğunu hatırlatarak, "Kentimizin köklü ailelerinde İsmail Hakkı Özmumcu ve aile fertleri tarafından çocukluklarının geçtiği büyüdükleri evlerini 2016 yılında derneğimize vererek onure etmiş, Balıkesir'in anıtlar kuruluna kayıtlı bir tarihini bize emanet etmiştir." dedi.

Konuşmaların ardından müzenin açılışı yapıldı.

Kaynak: AA

Esin Balıbek, Ahmet Akın, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir Liseli Keşşaflar Müzesi açıldı - Son Dakika

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