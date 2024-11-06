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(BALIKESİR) - "İklime Uygun Tarım, Bereketli Yatırım" sloganıyla düzenlenen Balıkesir Tarım ve Hayvancılık Fuarı sona erdi. Balıkesir'de ilk olma özelliği taşıyan fuar, beş gün boyunca 20 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Sonraki fuarlarımızı Balıkesir'e yakışır bir fuar alanıyla da taçlandıracağız" dedi.

Balıkesir'de tarımsal üretimin ve hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla 1-5 Kasım günleri arasında Ali Hikmet Paşa Spor Tesisleri'nde düzenlenen Balıkesir Tarım ve Hayvancılık Fuarı sona erdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BASİAD), Balıkesir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Balıkesir Ticaret Borsası ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı'nın iş birliğiyle Balıkesir'de ilk defa yapılan fuar; üreticiler, sektör temsilcileri ve akademisyenleri bir araya getirdi. Beş gün süren fuarda alanında uzman akademisyenler tarafından tarım ve hayvancılığı geliştirecek çalışmalarla ilgili panel ve söyleşiler düzenlendi. Üreticiler ve sektör temsilcilerini buluşturan fuarda son teknoloji tarım makineleri de tanıtıldı.

Sektörün önde gelen firmalarını yakından tanıma fırsatı bulan üreticiler, son teknoloji cihazlarla buluşarak, üretim metotlarını geliştirmek için alternatifleri inceledi. Alanında uzman akademisyenlerin gerçekleştirdiği panel ve söyleşilerde; iklim değişikliğinin tarımsal üretime etkileri, tarım ve gıdanın bugünü, geleceği, tarım ve hayvancılığı bekleyen riskler ile üretimi artıracak faktörlere ilişkin konularda verimli sunumlar yapıldı.

Sektör temsilcileri firmalarını tanıttı

70 katılımcı firmanın yer aldığı Balıkesir Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda sektör temsilcileri firmalarını tanıttı. Hizmetleri ve ürün kapasiteleriyle ilgili üreticilerle görüşmeler yapan sektör temsilcileri, iş birliği ve ortak çalışmalarla ilgili önemli paylaşımlarda bulundu. Üretim sektöründeki yeniliklerin sergilendiği fuar iş birlikleri ve üreticilerle doğrudan iletişim kurulmasını sağlamak amacıyla da firma imajlarının güçlenmesine katkı sundu. Kadın ve genç üreticilerin sektöre daha etkin katılımına katkı sunan fuarda şehrin dört bir yanından gelen kadın kooperatifleri de stant açarak ürünlerini tanıttı.

Bu yıl ilki düzenlenen fuarın, şehir için çok önemli olduğunu dile getiren Başkan Akın, şunları söyledi:

"Tarım potansiyelimizi büyüteceğiz"

"Balıkesir, tarım ve hayvancılığın başkenti diyoruz ama şehrimizin böyle bir fuara ihtiyacı vardı. Fuarımızın ilkini düzenledik, ikincisini de çok daha güzel bir şekilde gerçekleştireceğiz. Sonraki fuarlarımızı Balıkesir'e yakışır bir fuar alanıyla da taçlandıracağız. Hep birlikte, beraberlik içerisinde Balıkesir'imize güzel bir fuar merkezi kazandıracağız. Balıkesir geniş coğrafyasıyla büyük olanaklara sahip. Nüfusumuzun da önemli bir kısmı kırsal alanda faaliyetlerini sürdürüyor. Kentimizin tarım potansiyelini çok daha ileriye taşımak için hep birlikte çalışıyoruz. Sürdürülebilir tarım politikaları, iklimle bütünleşik tarımsal üretim, ürünlerimizin katma değerinin artırılması, gençlerin ve kadınların tarımsal üretime aktif katılımına dikkat çeken fuarımız, büyük bir önem taşıyor."