Balıkesir Valisi Ustaoğlu, Şehit Askerin Eşini Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Balıkesir Valisi Ustaoğlu, Şehit Askerin Eşini Ziyaret Etti

Balıkesir Valisi Ustaoğlu, Şehit Askerin Eşini Ziyaret Etti

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın eşi Gizem Büyükçaylı'yı hastanede ziyaret etti. Şehidin eşi dün gece sağlıklı bir erkek çocuk doğurdu. Vali Ustaoğlu, şehidin ailesine başsağlığı dileyerek, 'Bir taraftan acımız büyük, diğer taraftan hoş geldin diyoruz' ifadelerini kullandı.

09.09.2024 14:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde dün görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan askerlerden, Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın doğum yapan eşini hastanede ziyaret etti.

Eşi Şenay Ustaoğlu ile Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine gelen Vali Ustaoğlu, dün gece doğum yapan, şehit Büyükçaylı'nın eşi Gizem Büyükçaylı'ya ziyarette bulundu.

Sağlıklı dünyaya gelen bebeğe, babasının Orhan isminin verileceği öğrenildi.

Vali Ustaoğlu, ziyaret sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, şehit Orhan Burak Büyükçaylı'nın Balıkesir'in damadı olduğunu söyledi.

Şehidin hayatını kaybettiği günün oğlunun da doğduğu gün olduğunu ifade eden Ustaoğlu, şöyle konuştu:

"Dün gece şehidimizin eşi doğum gerçekleştirdi ve bir erkek bebek dünyaya getirdi. Biz de biraz önce kızımızı ziyaret ettik, çok sağlıklı bir erkek çocuk dünyaya getirmiş, bir taraftan da ona da hoş geldin diyoruz. Diğer taraftan da tabii acımız büyük. Tüm milletimize başsağlığı dileğimizi iletiyoruz. Yaralı olan jandarma personelimize de acil şifalar diliyoruz. Rabbim ülkemizi, milletimizi bu tip acılardan, sıkıntılardan inşallah kurtarsın, bir daha böyle acılar yaşatmasın diyorum."

Ziyarette Vali Ustaoğlu'na, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan ve İl Sağlık Müdürü Serkan Keskin de eşlik etti.

Kaynak: AA

İsmail Ustaoğlu, Jandarma, Tunceli, Ovacık, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir Valisi Ustaoğlu, Şehit Askerin Eşini Ziyaret Etti - Son Dakika


15:51 Direksiyon koltuğunda itirafçı vardı İşte Narin’in cansız bedenini dereye taşıyan o araç Direksiyon koltuğunda itirafçı vardı! İşte Narin'in cansız bedenini dereye taşıyan o araç
14:50 Gizli tanığın itirafları sonrası Narin’in amcası yeniden sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü Gizli tanığın itirafları sonrası Narin'in amcası yeniden sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü
14:22 Gizli tanıktan kan donduran yeni itiraflar: Narin’in amcası cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti Gizli tanıktan kan donduran yeni itiraflar: Narin'in amcası cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti
13:13 Narin Güran’ın cenazesinde büyük rezalet Başrolde AK Partili vekil var Narin Güran'ın cenazesinde büyük rezalet! Başrolde AK Partili vekil var
12:20 Kiralık ilanını görüp ev sahibini aradı, fiyatı duyunca çılgına döndü Kiralık ilanını görüp ev sahibini aradı, fiyatı duyunca çılgına döndü
08:50 Dinlene dinlene gol attılar Galatasaray’dan hazırlık maçında farklı tarife Dinlene dinlene gol attılar! Galatasaray'dan hazırlık maçında farklı tarife
08:41 Günlerce aileyle yayın yapmıştı Didem Arslan Yılmaz’ın çıkışı büyük ses getirecek Günlerce aileyle yayın yapmıştı! Didem Arslan Yılmaz'ın çıkışı büyük ses getirecek
08:30 Josef de Souza’yı silah çekip soydular Josef de Souza'yı silah çekip soydular
08:11 Hakimden amca Salim Güran’a olay soru: Narin senin kızın mıydı Hakimden amca Salim Güran'a olay soru: Narin senin kızın mıydı?
07:55 MasterChef Türkiye’de eleme heyecanı Zeynep yarışmaya veda etti MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı! Zeynep yarışmaya veda etti
07:20 Narin’e ait DNA tespit edilmişti Amcanın otomobili jandarma tarafından yeniden incelenmeye alındı Narin'e ait DNA tespit edilmişti! Amcanın otomobili jandarma tarafından yeniden incelenmeye alındı
01:54 Tunceli’de 4 askerimiz şehit oldu Şehit Büyükçaylı’nın eşi bu akşam doğum yapmış Tunceli'de 4 askerimiz şehit oldu! Şehit Büyükçaylı'nın eşi bu akşam doğum yapmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2024 16:28:23. #1.12#
SON DAKİKA: Balıkesir Valisi Ustaoğlu, Şehit Askerin Eşini Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement