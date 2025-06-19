Balkar: Suni Gündemler Halka İhanettir

(ANKARA) - Genç Parti Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Balkar, "Derin yoksulluk varken, artık ekonomik kriz ocağa yer etmişken, adaletin kelime anlamı bile kaybolmuşken suni gündemleri tartıştırmak halka ihanet etmektir" dedi.

Genç Partili Balkar, gündemdeki konulara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Balkar, şunları kaydetti:

"Muhalefetin halkın önüne sunduğu tartışma başlıkları, kimin cumhurbaşkanı adayı olacağından, kimin ana muhalefet partisine lider olacağından, CHP'ye kayyum geleceğinden öteye gidemiyor. Oysa bu gibi başlıkların sıralamaya girmesi bile normal kabul edilemez. Derin yoksulluk varken, artık ekonomik kriz ocağa yer etmişken, adaletin kelime anlamı bile kaybolmuşken bu gibi suni gündemleri tartıştırmak halka ihanet etmektir.

Bu zorlamadan olsa olsa umutsuzluk çıkar. Halbuki Türkiye, insanıyla ve toprağıyla umutsuzluğa düşmeyecek kadar direngen ve mücadeleci bir ülke. Vatandaşın ocağındaki yangın da 'Erken seçim ne zaman olur' gibi anlamsız tartışmalara kurban edilemeyecek kadar önemli bir mesele. Siz bu yangını değil de makam koltuklarınızdaki yangını önceliyorsanız sizinle yan yana gelmeyi gaflet sayarız.

Bu yolların hiçbirinde vatandaşa huzur yok, ülkeye istikrar yok, gençlerimize gelecek, emekçiye güvence yok. Ana muhalefet partisi cumhurbaşkanı adayını belirlesin, erken seçim şu gün mü olur, bugün mü olur diye telaşa kapıladursun, bu halk sokakta kendini yalnız bırakanı sandıkta affetmez. Ekonominin, yargının hali ortadayken hayallerden kurtulup gerçeklere yüzünüzü dönün."