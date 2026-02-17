Baltimore'da Silahlı Çatışma: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
Baltimore'da Silahlı Çatışma: 1 Ölü, 3 Yaralı

17.02.2026 08:28
Maryland'in Baltimore kentinde çıkan silahlı çatışmada bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı.

ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentinde çıkan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

CBS News'ün haberine göre, emniyet yetkilileri, Baltimore'daki bir alışveriş merkezi yakınlarında silahlı çatışma çıktığını bildirdi.

Yetkililer, çatışmada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını belirtti.

Bölgeye çok sayıda polis ekibinin sevk edildiğini ifade eden yetkililer, çevredeki bazı yolların güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldığını kaydetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

08:49
