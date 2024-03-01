Bandırma'da engelli çifte jest: Elektrikli scooter gelin arabasına dönüştü - Son Dakika
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Bandırma'da engelli çifte jest: Elektrikli scooter gelin arabasına dönüştü

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Bandırma Engelliler Derneği Başkanı Hüseyin Uçar, nikah masasına oturmaya hazırlanan görme engelli çifte bir sürpriz hazırlayarak elektrikli scooteri gelin arabasına dönüştürdü. Nikahın ardından Turgay Tepe ve Saliha Atakök çifti scooter ile sahil turu yaparak Çadır Kafede düzenlenen düğün eğlencesine katıldı. Bandırma Engelliler Derneği Başkanı Hüseyin Uçar, çiftin özel günlerine renk katmak amacıyla çevreci bir alternatif olan elektrikli scootere gelin arabasına dönüştürdü. Nikahları Bandırma Nikah Salonu'nda gerçekleşen çift, gelin arabası olarak kullanacakları elektrikli scootere görünce büyük bir mutluluk yaşadı. Çiftin özel gününde sürprizler bitmedi. Nikah merasimi sonrası, gelin arabası olarak kullandıkları elektrikli scooter ile sahil turu yaparak romantik anlar yaşadılar. Daha sonra Bandırma Engelliler Derneği kafesinde düzenlenen eğlence programıyla mutluluklarına mutluluk kattılar. Bandırma Engelliler Derneği Başkanı Hüseyin Uçar, çiftin özel günlerine renk katmak amacıyla çevreci bir alternatif olan elektrikli scootere gelin arabasına dönüştürdüğünü belirtti ve çiftin bir ömür boyu mutluluklar diledi.

01.03.2024 22:59  Güncelleme: 23:00
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Bandırma'da engelli çifte jest: Elektrikli scooter gelin arabasına dönüştü

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Bandırma Engelliler Derneği Başkanı Hüseyin Uçar, nikah masasına oturmaya hazırlanan görme engelli çifte bir sürpriz hazırlayarak elektrikli scooteri gelin arabasına dönüştürdü.

Nikahın ardından Turgay Tepe ve Saliha Atakök çifti scooter ile sahil turu yaparak Çadır Kafede düzenlenen düğün eğlencesine katıldı.Uçar, çiftin özel günlerine renk katmak amacıyla çevreci bir alternatif olan elektrikli scootere gelin arabasına dönüştürdü. Nikahları Bandırma Nikah Salonu'nda gerçekleşen çift, gelin arabası olarak kullanacakları elektrikli scootere görünce büyük bir mutluluk yaşadı.

Çiftin özel gününde sürprizler bitmedi. Nikah merasimi sonrası, gelin arabası olarak kullandıkları elektrikli scooter ile sahil turu yaparak romantik anlar yaşadılar. Daha sonra Bandırma Engelliler Derneği kafesinde düzenlenen eğlence programıyla mutluluklarına mutluluk kattılar.

Bandırma Engelliler Derneği Başkanı Hüseyin Uçar, "Turgay Tepe, Balıkesir'den Bandırma'ya memur olarak atandı. Yaklaşık 1 yıldır derneğimize gelmektedir ve aynı zamanda da üyemizdir. Turgay Tepe, İstanbul'dan Saliha Atakök kardeşimiz ile sosyal medya üzerinden tanıştılar. Geçtiğimiz günlerde bana düğünleri olduğunu ve beni nikahlarına davet ettiklerini söylediler. Nikah merasiminde, gelin arabasının olmadığını söylediklerinde derneğimizde üyemizin 3 kişilik elektrikli scooteri olduğunu hatırlayarak, bu scooteri gelin arabası haline getirdik. Nikah sonrasında çiftimize küçük bir sahil turu yaparak, derneğimize ait Çadır Kafe'ye getirdik ve burada keyifli bir eğlence programı düzenledik. Bu özel an, bizim için de unutulmaz bir hatıra olarak kaldı. Derneğimiz, bu tür anlamlı etkinliklerde elinden geleni yapmaya hazırdır. Engelli çiftimize, bu yolculuklarında bir ömür boyu mutluluklar dilerim. Hayatı paylaştıkça güzel, beraber yürüdükçe mutluluklar gelir ve engelleri de birlikte aşacaklarına inanıyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Bandırma'da engelli çifte jest: Elektrikli scooter gelin arabasına dönüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bandırma'da engelli çifte jest: Elektrikli scooter gelin arabasına dönüştü - Son Dakika
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