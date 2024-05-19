Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli tutuklandı.
Devriye görevinde bulunan polis ekipleri, 17 Eylül Mahallesi Gençlik Caddesi'nde durumundan şüphelendikleri E.Y. ve M.B'yi durdurdu.
Polis, zanlıların üst aramasında bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen para ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Bandırma'da Uyuşturucu Taşıyan 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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