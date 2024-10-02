Bangladeş Elçilerini Geri Çağırdı

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Bangladeş geçici hükümetinin, Hindistan'daki Yüksek Komiseri'nin yanı sıra Birleşmiş Milletlerdeki (BM) Daimi Temsilcisi ile üç ülkedeki elçilerini geri çağırdığı belirtildi.

Hindustan Times'ın haberine göre, Bangladeş'in Hindistan'daki Yüksek Komiseri Mustafizur Rahman'ın da aralarında bulunduğu bazı elçilerini geri çekmesi, Yeni Delhi hükümetince tepkiyle karşılandı.

Adının açıklamasını istemeyen bir yetkili, geri çağrılan elçiler arasında Rahman yanı sıra BM Daimi Temsilcisi ile Avustralya, Belçika ve Portekiz büyükelçilerinin de olduğunu söyledi.

Bangladeş'in, elçilerini "siyasi atamalar olmadığı için ülkenin dış hizmetlerini iyi yürütmediği" gerekçesiyle geri çektiğini aktaran yetkili, kararın, Bangladeş Dışişleri Bakanlığının yönetim birimi tarafından alındığını kaydetti.

Yetkili, ABD'deki BM Genel Kurulu sırasında Bangladeş'teki geçici hükümete "başdanışman" sıfatıyla başkanlık eden Muhammed Yunus ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi bir araya getirme çabalarının, Yunus'un Yeni Delhi'ye yönelik eleştirileri sebebiyle başarısız olduğunu sözlerine ekledi.