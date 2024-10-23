Bangladeş'te 'Chhatra Ligi' Terör Örgütü İlan Edildi

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Bangladeş'te geçici hükümet, eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in partisi Avami Birliğinin öğrenci kanadı "Chhatra Ligi"ni, ülkedeki protestolar sırasında "doğrudan ya da kışkırtma yoluyla cinayetlere ve terör faaliyetlerine" karıştıkları gerekçesiyle yasakladı.

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Bangladeş'teki birçok organizasyon, Avami Birliğinin öğrenci kanadı "Chhatra Ligi"nin temmuzdaki protestolar sırasındaki faaliyetleri nedeniyle yasaklanmasını talep etti.

Bangladeş İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Chhatra Ligi"nin ülkedeki protestolar sırasında "doğrudan ya da kışkırtma yoluyla cinayetlere ve terör faaliyetlerine" karıştığı kaydedilerek, grubun "Terörle Mücadele Yasası" uyarınca yasaklandığı ve terör örgütü olarak listelendiği belirtildi.

Ülkede, "Chhatra Ligi" yöneticileri ve üyelerinin, eski iktidar partisi döneminde cinayet, tecavüz, saldırı, işkence ve gasp gibi birçok suça karıştığı iddia ediliyor.

Ne olmuştu?

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından temmuz ortasında öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı. Yüksek Mahkemenin temmuz sonunda kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu.

Gösterilerdeki şiddet olaylarından sorumlu tutulan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından protestocular, bu kez de gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" çağrısıyla sokaklara dökülmüştü.

Bangladeş'teki gösteriler sırasında şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Şiddet olaylarının artarak devam etmesi üzerine Başbakan Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos'ta Geçici Hükümet Başkanı olarak yemin edip göreve başlamıştı.

Bangladeş Uluslararası Suçlar Mahkemesi (ICT), kitlesel öğrenci protestoları sırasında işlendiği iddia edilen insanlığa karşı suçlar nedeniyle 17 Ekim'de Hasina hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı.