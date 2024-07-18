Bangladeş'te Protestolar Devam Ediyor

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Bangladeş'te, 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamu sektöründe kontenjan ayrılması kararına ilişkin protestolar sürerken göstericiler, ülke genelinde "hayatı durdurma eylemi" başlattı.

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, protestoların başkoordinatörlerinden Asif Mahmud, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, ülke genelinde "hayatı durdurma eylemi" ilan ettiklerini; bu kapsamda hastaneler ve acil servisler dışındaki tüm kurum ve kuruluşların faaliyet göstermesine izin verilmeyeceğini duyurdu.

Protestocular da muhalefeti ve vatandaşları eylemlerine destek vermeye çağırdı.

Çatışmalarda ölenlerin sayısı 7'ye çıktı

Bu arada Dakka Tıp Fakültesi Hastanesi polis karakolu sorumlusu Bacchu Mia, 18 yaşındaki bir gencin, protestocular ile polis arasında çıkan çatışmalarda öldürüldüğünü açıkladı.

Mia, protestoların başından bu yana ölenlerin sayısının 7'ye yükseldiğini aktardı.

Yetkililer, protestoların yoğun yaşandığı büyük şehirlere 7 bin kişilik ilave kolluk kuvvetinin konuşlandırıldığını kaydetti.

Uluslararası Af Örgütünden yapılan açıklamada, Örgütün Kriz Kanıt Laboratuvarı'nın, protestolara ilişkin görüntü, fotoğraf ve tanık ifadelerini analiz ettiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, incelenen verilerin, polisin protestocu öğrencilere "hukuka aykırı güç" kullandığını gösterdiği ifade edildi.

Kamu sektörü kontenjanları

Bangladeş'te kamuda işe giriş pozisyonlarının yüzde 56'sı belirli demografik gruplar ve sınıflar için ayrılırken bunun yüzde 30'u, 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerini kapsıyor.

Söz konusu kontenjanlar, ülke çapındaki protestolar üzerine 2018'de kaldırılmıştı.

Yüksek Mahkemenin, geçen ay kontenjan sisteminin yeniden uygulanması kararı almasının ardından protestolar başlamıştı.

Dakka, Chattogram ve Rangpur kentlerinde süren protestolarda, arbede çıkması ve buna polisin müdahalesi sonucu 16 Temmuz'da 6 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 250 öğrencinin yaralandığı bildirilmişti.

Bangladeş Yüksek Öğretim Kurumu, "öğrencileri korumak amacıyla tüm devlet ve özel üniversitelerin bir sonraki duyuruya kadar kapatılmasını" istemişti.

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, protestoların düzenlendiği Dakka Üniversitesi dahil ülkedeki bazı üniversiteler, süresiz olarak kurumlarının kapatıldığını duyurmuştu.

Üniversitelerin kapatılması kararına rağmen öğrenciler, okulları terk etmeyi reddetmişti.

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid, dün, söz konusu protestolarda hayatını kaybeden öğrencilerin ölümünün araştırılması için komite kurulması emrini verdiğini belirtmişti.