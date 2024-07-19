Bangladeş'te protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a çıktı - Son Dakika
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Bangladeş'te protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a çıktı

Bangladeş'te, 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamu sektöründe kontenjan ayrılması kararına ilişkin protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının 39'a çıktığı bildirildi. Protestolar sırasında yüzlerce kişi yaralandı ve mobil internet bağlantısı kesildi.

19.07.2024 09:50
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Bangladeş'te, 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamu sektöründe kontenjan ayrılması kararına ilişkin protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının 39'a çıktığı bildirildi.

Polis yetkilileri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çoğu başkent Dakka'da olmak üzere protestolarda 39 kişinin yaşamını yitirdiğini, yüzlerce kişinin yaralandığı belirtti.

Ülkede mobil internet bağlantısının kesildiği belirtilirken sosyal medyaya erişim de kısıtlandı.

Bangladeş kaynaklı haber sitelerine ülke dışından da ulaşılamıyor.

Bangladeş'te protestolar sürerken göstericiler, ülke genelinde "hayatı durdurma eylemi" başlatmıştı.

Protestoların başkoordinatörlerinden Asif Mahmud, ülke genelinde "hayatı durdurma eylemi" ilan ettiklerini, bu kapsamda hastaneler ve acil servisler dışındaki tüm kurum ve kuruluşların faaliyet göstermesine izin verilmeyeceğini duyurmuştu.

Kamu sektörü kontenjanları

Bangladeş'te kamuda işe giriş pozisyonlarının yüzde 56'sı belirli demografik gruplar ve sınıflar için ayrılırken, bunun yüzde 30'u, 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerini kapsıyor.

Söz konusu kontenjanlar, ülke çapındaki protestolar üzerine 2018'de kaldırılmıştı.

Yüksek Mahkemenin, geçen ay kontenjan sisteminin yeniden uygulanması kararı almasının ardından protestolar başlamıştı.

Bu sistemi ayrımcılıkla suçlayan protestocular, bunun, Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid liderliğindeki Avami Birliği Partisinin destekçilerine fayda sağladığını savunuyor.

Prostestocular, bu sistemin liyakate dayalı bir sistemle değiştirilmesini talep ediyor.

Dakka, Chattogram ve Rangpur kentlerinde süren protestolarda, arbede çıkması ve buna polisin müdahalesi sonucu 16 Temmuz'da 6 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 250 öğrencinin yaralandığı bildirilmişti.

Bangladeş Yüksek Öğretim Kurumu, "öğrencileri korumak amacıyla tüm devlet ve özel üniversitelerin bir sonraki duyuruya kadar kapatılmasını" istemişti.

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, protestoların düzenlendiği Dakka Üniversitesi dahil ülkedeki bazı üniversiteler, kurumlarının süresiz kapatıldığını duyurmuştu.

Üniversitelerin kapatılması kararına rağmen öğrenciler, okulları terk etmeyi reddetmişti.

Başbakan Şeyh Hasina Vecid, söz konusu protestolarda hayatını kaybeden öğrencilerin ölümünün araştırılması için komite kurulması emrini verdiğini belirtmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bangladeş'te protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a çıktı - Son Dakika

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